Cifuentes. el gobierno de rajoy pide "esperar a que la urjc haga su trabajo" antes de tomar decisiones

13/04/2018 - 14:27

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

El Gobierno de Mariano Rajoy pidió este viernes "esperar" a que la Universidad Rey Juan Carlos concluya su investigación sobre el Máster de Cristina Cifuentes antes de adoptar decisiones políticas sobre el futuro de la propia presidenta de la Comunidad de Madrid. "No sé quién ha demostrado nada", comentó.

Así lo aseguró el portavoz del Ejecutivo y ministro de Educación, Cultura y Deportes, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntado en varias ocasiones sobre este escándalo que ha motivado que Ciudadanos exija su dimisión y que PSOE y Podemos presenten una moción de censura.

"Hay que esperar a que la universidad haga su trabajo", dijo. "Vamos a esperar a que concluya la investigación". "Está lleno de sentido común, es lo que haría cualquier persona". "La posición del Gobierno ha sido la misma, es un caso del ámbito universitario que está investigando la universidad concernida".

Méndez de Vigo evitó así entrar en el fondo del asunto y en las especulaciones sobre si el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, obligará en las próximas horas o días a Cifuentes a dar un paso atrás y abandonar el cargo al frente de la Comunidad de Madrid para no perjudicar los intereses del resto del partido.

MANTENER POSICIONES

Recomendó "ser consecuente y mantener las mismas posiciones" hasta que se tenga "el resultado de las investigaciones" en el ámbito universitario, donde destacó que la propia URJC reclamó la participación de la CRUE para que dos investigadores independientes de otros centros revisaran lo ocurrido.

A su juicio, no es bueno "actuar con la cabeza caliente y dejarse llevar por los impulsos", a la vez que destacó que "lo importante es la estabilidad" de la Comunidad de Madrid, una de las más prósperas de España, donde más está creciendo la economía y a mayor ritmo se está reduciendo el paro con "unos resultados tremendamente positivos".

Recordó que PP y Ciudadanos tienen un "acuerdo de legislatura" suscrito al que todavía le queda un año de vigencia y apuntó a estos mismos partidos políticos como los que "tendrán que explicarse ante los madrileños".

Además, el portavoz del Gobierno y ministro de Educación se refirió al resto de escándalos que han surgido en la última semana sobre el currículum de otros políticos y pidió "reflexionar sobre lo que hay que hacer en el futuro".

Finalmente, Méndez de Vigo habló de la "proliferación extraña" de títulos universitarios entre los políticos pero reclamó "igualdad de trato" en todos los casos, porque "en unos se rasgan las vestiduras y en otros se tiende a disculpar una autoatribución de títulos que uno no tiene". Me gustaría que tuviéramos la misma respuesta ante todos los casos y no pongamos el foco en uno y no en todos".

13-ABR-18

