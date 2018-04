Monago (PP) tacha el Plan de Infraestructuras de la Junta de Extremadura como una "mentira" que "se sacaron de la manga"

13/04/2018 - 14:41

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha tachado el Plan de Infraestructuras presentado este pasado jueves por la Junta de Extremadura como una "mentira" que "se sacaron de la manga", y en relación al cual se ha preguntado "cómo van a cumplir lo que va a suceder de aquí al 2030" si "no se cumple ni siquiera lo que viene" en los presupuestos regionales.

BADAJOZ, 13 (EUROPA PRESS)

"Ayer se sacaron de la manga el Plan de Infraestructuras de no sé cuántos millones de euros que es todo una mentira, es todo una mentira, si no han cumplido lo que viene en los presupuestos ni en el primer año de legislatura, ni en el segundo, ni el tercero que estamos cómo van a cumplir lo que va a suceder de aquí al 2030", ha señalado Monago.

De este modo, ha instado al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que "cumpla" y que no "engañe más con el 2030" y con proyectos como la Autovía a Cáceres "si no ha hecho" el Hospital Don Benito-Villanueva o el de Cáceres o "si ha anulado" los regadíos de Tierra de Barros.

"Si lo que usted se comprometió a hacer no lo hace, no se comprometa usted más de aquí al 2030", ha insistido el líder de los 'populares' extremeños, que también ha recordado a Fernández Vara "que la legislatura termina el año que viene" y que "eso de hacer las cosas al 2030 pues parece que se puede hacer en otras latitudes, pero no en democracia, donde las programaciones suelen ser de cuatro en cuatro años".

EL MUEBLE Y EL PLAN RENOVE

Monago ha hecho estas declaraciones a los medios con motivo de su presencia en la 25º Feria del Mueble y la Decoración que se celebra hasta este domingo, día 15, en la Instalación Ferial de Badajoz (Ifeba) y en relación a la cual ha defendido que es una de las ferias "referentes" en el sector en la ciudad y en la región, y que el ayuntamiento sigue impulsándola en una región con unos 600 empresarios relacionados con el mueble.

Un sector acerca del cual ha recordado "alguna promesa" al Ejecutivo regional de Guillermo Fernández Vara y, en concreto, la número 13 registrada ante notario en la pasada campaña electoral que hacía referencia a un Plan Renove del Mueble "que se iba a hacer año a año" en la región, y que, en su opinión, "no la cumplen".

"Es un sector que esperaba las ayudas para la renovación del mueble y se han ido retrasando", ha lamentado Monago, que ha criticado que "tan solo ha habido una convocatoria" y que "en principio" se anunció que iba a ser de un millón de euros "y al final se ha recortado a escasamente 750.000 euros".

También ha agregado José Antonio Monago que el sector "ha adelantado el dinero de estas ayudas" y "ha tenido que soportar esos gastos financieros", de manera que de los 600 empresarios en esta "única ayuda que ha habido en esta legislatura", y porque se pidió desde la oposición, "solamente" 103 empresarios han podido beneficiarse de la misma "que, además, se agotó en cuatro días".

"Le pediría por lo tanto al Ejecutivo extremeño que, lejos de prometer el futuro atienda el presente y el presente es cumplir lo que se prometió ante la campaña electoral en las últimas elecciones en el 2015", ha concluido.