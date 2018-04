CCOO y UGT destacan "el fracaso" de las políticas del Gobierno central, que destruyen empleo o es precario

13/04/2018 - 14:55

Los sindicatos CCOO y UGT en Andalucía destacan "el fracaso" de las políticas del Gobierno central, que destruyen empleo o el poco que generan es precario, al tiempo que han señalado la nueva figura del "trabajador pobre".

SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)

La responsable de Condiciones de Trabajo y Salud Laboral de CCOO-A, Nuria Martínez, ha señalado este viernes, en una nota, que "el fracaso de las políticas de ajustes y recortes impulsada desde el Gobierno es cada vez más patente, dado que en el mercado de trabajo se sigue destruyendo empleo y el poco que se genera es precario, provocandoun deterioro significativo en el nivel de vida de la población así como un incremento de las desigualdades sociales".

En ese punto, la dirigente sindical ha evidenciado que la situación del conjunto de las trabajadores en Andalucía resulta "insostenible, ya que a la pérdida continuada de poder adquisitivo hay que unirle el empeoramiento generalizado de las condiciones laborales en las que desarrollan su trabajo como consecuencia de una reforma laboral que favorece la precarización las relaciones laborales y el modelo productivo".

Por otra parte, CCOO ha instado a la patronal a reactivar la negociación colectiva,"ralentizada por una obstinada negativa empresarial a incluir mejoras salariales en los convenios y pactos colectivos de trabajo, tras más de un lustro de moderación yreducción generalizada de los salarios, impidiendo que las trabajadoras y trabajadoresparticipen de los beneficios que generan las empresas".

El indicador adelantado del Índice de Precios al Consumo, que publica el InstitutoNacional de Estadísticas, sitúa la tasa anual del IPC general correspondiente al mesde marzo en el 1,2 por ciento, una décima superior a la la registrada en el mes de anterior.

Por su parte, UGT-A ha destacado, en una nota, que la precariedad reinante en el mercado laboral andaluz tiene un efecto directamente proporcional sobre la reducción de la capacidad de compra de las familias andaluzas. La temporalidad que supera ya el 35 por ciento, el auge de la contratación a tiempo parcial, la devaluación salarial de más de siete puntos, unida a una brecha salarial entre hombres y mujeres de más de 23 por ciento y una tasa de paro juvenil de prácticamente el 50 por ciento han provocado la aparición de una figura hasta ahora inexistente en la sociedad andaluza, "el trabajador pobre".

Más problemática, según ha explicado, es la situación por la que atraviesan los desempleados andaluces, especialmente ese medio millón que lleva más de un año buscando trabajo y que, por lo tanto, son ya considerados parados de larga duración. El 72 por ciento de ellos incluso ya han superado los dos años de búsqueda de empleo y han agotado unas prestaciones por desempleo que, además de reducidas, apenas si dan cobertura ya al 65 por ciento de los parados andaluces.

UGT-A ha advertido de que los PGE para 2018 no parece que vayan a dar solución a los problemas más importantes en materia sociolaboral. Mención expresa merecen el tercero de los colectivos más dañados, los jubilados. Las propuestas de mejora incluidas en las cuentas del Estado no son más que "migajas con una clara intención electoralista que, para nada, da respuesta a las exigencias sindicales en materia de pensiones y que, por lo tanto, no hacen más que afianzar nuestro llamamiento a los andaluces a participar en las próximas movilizaciones por la dignidad de las pensiones".