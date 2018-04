El alpinista Alex Txikon analiza la "dura lucha" entre mente y cuerpo en su escalada invernal al Everest

13/04/2018 - 15:09

Más de 250 personas acompañan al montañero vasco en su presentación por el 75 aniversario del Grupo Vetusta

El alpinista vasco Alex Txikon ha analizado este jueves en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo la "dura lucha" entre mente y cuerpo en su intento por escalar el Everest en invierno y sin oxígeno artificial.

La conferencia, enmarcada en la celebración del 75 Aniversario del Grupo de Montaña Vetusta, contó con la asistencia de más de 250 personas y estuvo presentada por el presidente del grupo, Felipe Mota, que desgranó las actividades realizadas para este aniversario, entre las que destaca la exposición fotográfica alojada en el edificio de la Universidad de Oviedo y la presentación de la revista que conmemora tal evento.

El montañero vizcaíno, que este invierno intentó sin éxito y por segundo año consecutivo ascender en este momento del año al Everest sin oxígeno artificial, ha hecho balance de esta expedición señalando que ha sido "uno de los retos más duros" a los que se ha enfrentado no sólo por "las condiciones más extremas, sino por tener que luchar contra mi cabeza al sentirme muy fuerte y no poder demostrarlo como hubiese querido".

"Las condiciones meteorológicas no permitían llevar a cabo nuestro sueño. Este año el invierno no ha caído de nuestro lado; no ha dado opción al alpinismo invernal", ha lamentado Txikon, que tuvo que suspender su ataque a la cima cuando se encontraba por encima de los 7.800 metros, antes de llegar al campo 4 y después de que las condiciones meteorológicas cambiaran de forma brusca.

El montañero ha aprovechado su paso por Oviedo para relatar su expedición al Nanga Parbat (8.126 metros), en Karakorum (Pakistán), de la que proyectó varios vídeos. Se trata de la expedición en la que junto con Ali Sadpara y Simone Moro consiguió firmar la primera cumbre invernal de la conocida como 'montaña asesina'.

Por último, Txikon ha señalado que sus proyectos futuros pasan por volver a Asturias a proyectar su película 'Everest' y enlazar una serie de expediciones por todo el mundo, entre ellas, una a los Andes.