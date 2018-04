Madrid. podemos vuelve a instar a errejón a que se presente a las primarias y rechaza "ni media tontería con las cuestiones internas"

13/04/2018 - 14:51

La dirección nacional de Podemos volvió este viernes a instar al secretario de Análisis Estratégico de Podemos, Íñigo Errejón, a presentarse a las primarias del partido para ser oficialmente candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y rechazó "ni media tontería con las cuestiones internas".

Irene Montero hizo suyas las palabras del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en la reprimenda que le lanzó este jueves a Errejón ante la posibilidad de que éste no se presente a las primarias de Podemos Madrid si el sector pablista impone sus condiciones. El entorno de Errejón aboga por que se vote el mismo día el candidato y la lista que le acompañe, mientras que el secretario de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, defiende unasprimarias en dos tiempos.

En declaraciones en Baracaldo (Vizcaya), la portavoz de Unidos Podemos fue preguntada por la polémica de la semana en el seno de la formación morada. "Ayer ya dijimos claramente que ni media tontería con las cuestiones internas. Esas primarias se convocarán. Las fechas y los procedimientos los tiene que concretar la organización de Madrid, pero ni media tontería", insistió este viernes la dirigente de Podemos.

Explicó que lo importante es que "no hablemos de nosotras mismas" y Errejón oficialice ya su candidatura para hacer frente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que está en el punto de mira tras el escándalo por haber supuestamente falsificado un título de máster. "A Cifuentes o a quien venga del PP, si es que están pensando con sus colegas de Ciudadanos en hacer un relevo de uno del PP por otro del PP, de uno que falsifica un máster por otro u otra de las tramas de corrupción".

Dejó en manos del Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos especificar los plazos y los procedimientos de las primarias del partido, aunque compartió que esto tiene que ser algo "urgente" para "ser capaces de responder a la crisis de gobierno" que está viviendo el PP de Cifuentes.

Ante la posibilidad de que Errejón no cediera y abortara su misión de ser el candidato para llegar a la Puerta del Sol, reiteró que "no contemplo otro escenario diferente a que Errejón sea candidato" e insistió en que "no tenemos que tener ni media tontería con las cuestiones internas".

13-ABR-18

