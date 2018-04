Olona comparte con Galicia la experiencia de Aragón en la lucha contra el lindano

13/04/2018 - 15:17

El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, se ha reunido este viernes en Madrid con la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Xunta de Galicia, Beatriz Mato, para tratar el tema de la descontaminación de los residuos de lindano. El objetivo principal ha sido poner en común sus experiencias y establecer lazos de colaboración.

ZARAGOZA/MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

En el encuentro ha participado además la directora general de Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Pilar Gómez, y la directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Xunta de Galicia, María Cruz Ferreira. La reunión ha tenido lugar en la Casa de Galicia, según ha informado el Gobierno autonómico en nota de prensa.

El objetivo fundamental de este encuentro ha sido compartir experiencias porque, en la estrategia en relación con la lucha integral contra el lindano, el Gobierno de Aragón otorga mucha importancia a la colaboración y la cooperación. "Estamos trabajando y desarrollando proyectos a escala europea porque nos encontramos ante un problema de una magnitud y de una complejidad técnica, científica e institucional, que así lo exige y, además, las instituciones europeas así lo han entendido", ha explicado Olona.

Asimismo, ha subrayado que "no tendría sentido que con este enfoque" no se tuviese "contacto y una estrecha relación con Comunidades Autónomas como Galicia, donde también existe este problema". Ha recordado además que este no es el primer encuentro porque ya existe entre ambas comunidades espíritu y voluntad de colaboración.

Olona ha reconocido que el problema de Aragón es "mucho más complejo por la magnitud, y de más difícil solución, por las condiciones geológicas donde se ubican los vertederos", sin embargo, según ha estimado, en Galicia llevan más tiempo trabajando y lo que interesa es "compartir experiencias e invitarles a que se sumen en esta búsqueda de redes de colaboración".

INNOVACIÓN

Desde Aragón se ha hecho hincapié en la innovación y en la investigación, así como en compartir experiencias para resolver el problema. Olona ha confesado que lo que más le preocupa es establecer cauces de relación y generar una red de colaboración y atraer el interés de los equipos de investigación, de las universidades, de los centros tecnológicos y de las empresas para hacerles llegar este problema como un reto científico y tecnológico sobre el que trabajar.

"Queremos que se fijen en nuestro problema a escala nacional y europea, porque la solución de un problema tan complejo no se puede plantear de una forma exclusiva desde una Comunidad autónoma y de una forma aislada", ha dicho el consejero, al tiempo que ha añadido que la descontaminación de los residuos de lindano exige "una colaboración muy amplia y un enfoque europeo".

Un enfoque que, según Olona, ya han reconocido las instituciones, "hasta el punto de que se ha interesado el Parlamento Europeo, que ya está trabajando incluso en una convocatoria en relación con estos problemas de suelos contaminados".

Ha apostillado también que, en estos momentos, el problema de la descontaminación del lindano no es una cuestión de presupuesto. "El dinero es necesario, pero estamos ante un problema donde faltan todavía soluciones y conocimientos científicos y técnicos que permitan resolverlo".

PLAN ESTRATÉGICO

La Comunidad autónoma aragonesa tiene redactado y en marcha, desde 2016, el 'Plan estratégico de lucha integral contra la contaminación de los residuos generados por la fabricación de lindano en Aragón', que se centra en tres enclaves fundamentales: la antigua fábrica de Inquinosa, el vertedero de Sardas y el vertedero de Bailín.

Además, la apuesta del Gobierno de Aragón por encontrar una fórmula europea para afrontar los problemas generados por los residuos de la fabricación de lindano ya ha dado sus frutos. Por una parte, con la aprobación en su día del proyecto LIFE-DISCOVERED y la presentación en la convocatoria pasada de otro similar. Y, por otra parte, la preparación de nuevos proyectos con el mismo objetivo en los que se encuentra trabajando la dirección general de Sostenibilidad.

Muchas de las iniciativas que se están llevando a cabo en la lucha contra el lindano están cofinanciadas por los Fondos FEDER en el Programa Operativo 2014-2020, 'Construyendo Europa desde Aragón'.