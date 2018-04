Ferraz celebra que el auto desmonta que "no hay trama" en la financiación del pspv

13/04/2018 - 16:12

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

La dirección federal del PSOE destacó este viernes que el auto judicial sobre la supuesta financiación irregular del PSPV y el Bloc que se ha hecho público hoy "desmiente" la existencia de una trama de financiación irregular en el PSPV, el partido de los socialistas valencianos que lidera el también presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

Así lo expresó en rueda de prensa el secretario de Organización del PSOE, el valenciano José Luis Ábalos, cuando se le preguntó por las informaciones que apuntan a una supuesta financiación irregular del partido así como a posibles contratos fraudulentos en los que se verían salpicados ministerios que dirigían entonces Cristina Narbona y Beatriz Corredor, ambas hoy en la Ejecutiva del PSOE. Comentó que las dos exministras no sabían nada hasta que saltaron en prensa estos casos y la primera reacción que tuvieron fue de "estupefacción".

Se mostró seguro de que el auto "desmiente" una supuesta financiación irregular y que "no ve vinculación entre unos casos y otros, y porque la propia inhibición del juzgado con sede en Valencia determina que no la hay, ya que si la hubiera sería competente el juzgado de Valencia, porque la sede del PSPV está en Valencia".

"Lo que hace este auto es que parece que no hay trama, porque los hechos no están concatenados y que no hay financiación ilegal, bien porque en ese momento no existía esta figura o bien por el mero transcurso del tiempo".

De esta manera, señaló que "desmonta mucho la burbuja que algunos han querido crear" pero que van a a esperar a la investigación abierta en el PSPV para adoptar conclusiones.

El dirigente socialista reconoció "cierta intranquilidad" porque el auto conocido hoy se dictó en enero, así como que le preocupa "mucho" la situación, ya que más allá de lo que puedan decidir los tribunales, el PSOE exige la máxima ejemplaridad a sus cargos públicos.

Ábalos lanzó el mensaje de que él, como militante del PSPV, no tiene "nada que ver" con los hechos investigados que se produjeron porque fueron en unos años en los que no ocupaba ninguna responsabilidad orgánica. "No fueron mis mejores años. Para desilusión de quien me quiera vincular, no tengo nada que ver", concluyó.

(SERVIMEDIA)

13-ABR-18

MML/gja