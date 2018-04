Docentes de la US plantean recurso y movilización al negársele a ayudantes doctor los quinquenios y sexenios

13/04/2018 - 16:50

Enlaces relacionados Docentes en precario de la US seguirán su lucha al dejarse fuera a ayudantes doctor del derecho a quinquenios (19/03)

La Asamblea de Profesores Contratados Doctores Interinos y Ayudantes Doctores de la Universidad de Sevilla (US) se encuentra en proceso de plantear recursos por vía judicial y movilizaciones en el ámbito de lo laboral por la exclusión de los ayudantes doctor a la hora de optar tanto al complemento de méritos docentes (quinquenios) como a los sexenios de investigación.

SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)

Desde el colectivo se ha expuesto a Europa Press que estos docentes han recibido comunicaciones por parte del equipo de gobierno de la Hispalense en los que se les recuerda, en respuesta a sus reclamaciones, la exclusión de esta figura según los términos de la convocatoria, pese a que en la asociación se considera que la misma "no tiene sentido".

Tanto en el caso de los quinquenios como en el de los sexenios --en el primer caso por decisión interna de la sede académica--, la US sí los ha concedido este año a los contratados doctor interinos, si bien el colectivo asegura no comprender por qué se concede a unas figuras laborales y no a otras.

Concretamente, la Hispalense aprobó en Consejo de Gobierno ampliar al profesorado contratado doctor interino el ámbito de aplicación del acuerdo previo sobre los quinquenios del personal docente e investigador laboral indefinido, resultando de aplicación en todos sus términos del mismo procedimiento aprobado para los cuerpos docentes universitarios.

La Coordinadora Andaluza de Personal Docente e Investigador (PDI) en Precario ya anunciaba al respecto que "no se consentirá" lo que se considera como una "nueva vulneración de derechos" --Granada también ha iniciado un procedimiento similar--, dado que se pretendía abrir el plazo para la solicitud de quinquenios en un procedimiento en el que, según se estableció ya por acuerdo de mesa sectorial, dicha prerrogativa se establece únicamente para figuras fijas, dejando fuera a los temporales.

"Volvemos a vulnerar la directiva europea 1999/70, que hacía especial referencia a la no discriminación de los trabajadores temporales frente a los fijos, directiva que es de hace 18 años y que, pese a que muchas sentencias enmiendan la plana a las administraciones públicas, se aplica", desarrollaba el por entonces portavoz de la coordinadora, Carlos Bueno.

Así, añadía, "de la misma manera que hubo que ganar en los juzgados los trienios, si pretenden hacer lo mismo con los quinquenios será algo que se pelee y se defienda", ha asegurado, añadiendo que "responderemos a la vulneración en todas las universidades que se dé con movilizaciones y la vía judicial".