Turismo.- Juanes, Serrat, Luz Casal, Rosario, Loquillo o Morat participarán en el V Tío Pepe Festival de Jerez

13/04/2018 - 17:29

La excelencia gastronómica es otro de los atractivos del festival, que contará con chefs como Paco Roncero, Roberto Ruiz o Quique Dacosta

SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)

Un verano más, en la que supone ya su V edición, grandes estrellas nacionales e internacionales como Juanes, Joan Manuel Serrat, Luz Casal, Loquillo, la banda Morat o la bailaora Sara Baras y la gastronomía iluminarán las bodegas González Byass de Jerez de Frontera, del 9 al 18 de agosto.

Bajo el concepto de un festival experience, que se ha consagrado como una de las citas culturales, gastronómicas y enoturísticas estivales más relevantes del panorama español, Tío Pepe Festival acaba de ser designado como el Mejor Evento Enológico del Año en los premios Wine Tourism Challenge, que organiza la prestigiosa publicación Drinks International.

La presentación en Sevilla ha tenido lugar este viernes en la sede de la Fundación Cajasol y en la misma han participado el consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández; la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez; el presidente de González Byass, Mauricio González Gordon y Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol.

Durante el acto, el consejero de Turismo ha destacado que el Festival Tío Pepe se ha consolidado en el calendario de actividades de ocio para la temporada estival como reclamo de turismo cultural y enogastronómico, toda vez que ha subrayado que este encuentro "es un ejemplo de la calidad y excelencia del destino Andalucía y un instrumento que contribuye a la desestacionalización de la actividad turística". Asimismo, Fernández ha puesto de manifiesto que esta iniciativa "enriquece la oferta del destino con un producto de gran calidad".

Así, en el aspecto musical, los conciertos de este año estarán protagonizados por grandes figuras muy ligadas a la vida y memoria colectiva de varias generaciones, como la superestrella colombiana que se incorpora a este cartel abriendo la cita Juanes, presentando su último disco 'Mis planes son amarte', además de sus grandes éxitos (9 de agosto), mientras que un día después el maestro Joan Manuel Serrat llegará navegando de nuevo hacia su clásico de 1971 con su revisión 'Mediterráneo Da Capo'.

La banda latina revelación de la temporada Morat, en su única parada en Andalucía, estará el 11 de agosto, y la gran dama del rock español Luz Casal, con su nuevo disco 'Que corra el aire' bajo el brazo, hará lo propio el día 12. El 13 de agosto, las grandes voces líricas de dos grandes tenores, el jerezano Ismael Jordi y el mexicano Fernando de la Mora, rendirán homenaje a ese 'México lindo y querido' acompañados por la Orquesta Ciudad de Almería.

La gran bailaora flamenca y coreógrafa Sara Baras, que celebrará con 'Sombras' el vigésimo aniversario de su Ballet Flamenco, llegará el 14 de agosto, y un día después el carismático Sergio Dalma, que transportará al público a Italia con su 'Vía Dalma III'. El ex líder y compositor de algunos de los míticos temas de Supertramp, Roger Hodgson estará 16 de agosto, la arrolladora Rosario, que revivirá su antológico concierto en el Teatro Real de Madrid, lo hará el 17, y uno de los reyes del rock por antonomasia, Loquillo, interpretará clásicos de su repertorio el día 18.

También es protagonista en Tío Pepe Festival el atractivo patrimonial de González Byass, una bodega centenaria situada en el casco histórico de Jerez de la Frontera. Espacios intimistas y mágicos, como los Jardines de Villa Victorina, que acogerán los intérpretes líricos Ismael Jordi y Fernando de la Mora, se complementan con otro como el Patio de la Tonelería, que acogerá la actuación del resto de estrellas del cartel y donde el tiempo parece detenerse.

Además, esta iniciativa propone para sus deliciosas veladas una gran variedad de citas gastronómicas pensadas para que todo el mundo pueda paladear una exquisita cena, antes o después del concierto elegido. Se trata de una amplia propuesta, para todos los públicos, que permite elegir entre los menús degustación y la cena a la carta de 'Las cenas del Festival' y la opción más exclusiva que ofrecen 'Las cenas de las estrellas', a cargo de cuatro de los chefs con más prestigio de la actualidad, cuyos restaurantes están distinguidos hasta con siete Estrellas Michelin y nueve Soles de la Guía Repsol.

Los protagonistas serán Paco Roncero, de La Terraza del Casino de Madrid, que ofrecerá su cena el 10 de agosto; Roberto Ruiz, de Punto MX Madrid, el 11 de agosto; Quique Dacosta, el 14 de agosto, y, finalmente, Paco Morales, del restaurante NOOR de Córdoba, el 17 de agosto. 'Las cenas de las estrellas' se pueden disfrutar junto a los conciertos de cada noche o de manera independiente.

A las sensaciones que proporcionarán estas grandes estrellas del arte y la gastronomía en un entorno único, se le sumará otro aliciente: el ambiente distendido en 'The Village', antes y después de las actuaciones, con los conciertos de artistas emergentes como Álvaro Varo, Mike Martín, Javilín Violín, Cambio de tercio, Olivetti o The Aguafiestas en el TPF Club.

En esta zona se podrá alargar la noche disfrutando del Tapa's Bar La Tonelería, cenando en el Garden Bar Nomad, tomando una copa en los corners del Village con cocteleros y Mixologist shows en el London nº1 Bartaxi, Mom Gin Kingdom corner o el Rincón del venenciador Tío Pepe. La experiencia Tío Pepe Festival estará siempre maridada con las mejores propuestas de la familia de vino González Byass en sus diferentes denominaciones de origen.

La V edición de Tío Pepe Festival se presenta como una cita cultural y gastronómica única que garantiza la proximidad del público a grandes artistas de la música y la danza en un entorno mágico, con botas de vino y calles emparradas, piezas angulares del patrimonio monumental y cultural de Jerez.

TÍO PEPE FESTIVAL, FESTIVAL EXPERIENCE

Tío Pepe Festival nació en 2014 como un evento cultural único en España. Es una cita que propone una experiencia sensorial múltiple y exclusiva, íntimamente ligada a la bodega de González Byass, a sus vinos, a su tradición ancestral y a la gastronomía.

Esta innovadora propuesta enoturística supone una apuesta por la calidad, reflejada en los contenidos artísticos, en los espacios únicos y diferenciados de las bodegas de González Byass en los que se desarrolla, en los vinos de Jerez que se degustan y en la gastronomía elaborada especialmente para la ocasión.

