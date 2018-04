ELA dice que el acuerdo en Educación Especial "no soluciona la grave situación" de este sector ni sus reivindicaciones

13/04/2018 - 17:41

ELA ha manifestado este viernes que el acuerdo firmado por los sindicatos LAB, Steilas y CCOO con el Gobierno Vasco en Educación Especial "no soluciona la grave situación de este sector, ni responde a las reivindicaciones de las trabajadoras".

BILBAO, 13 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, ha considerado "muy grave e incomprensible" que Steilas haya firmado este acuerdo, "tratándose exactamente de la misma propuesta presentada por el Gobierno antes de las huelgas de marzo, y habiendo convocado a las trabajadoras de este sector a aquellas huelgas por considerar aquella propuesta insuficiente tras la desconvocatoria de LAB".

La central ha afirmado que los contenidos del acuerdo firmado hoy por LAB, Steilas y CCOO "son exactamente los mismos que los propuestos en marzo, no solucionan la grave situación de este sector y solo responde, y de manera parcial, a algunas de las reivindicaciones de las trabajadoras".

En ese sentido, ha explicado que "no se han ampliado los criterios para calificar las necesidades educativas especiales, ni se ha planteado aumentar los recursos y plantillas para el alumnado con necesidades especiales", y, por tanto, "las cargas de trabajo no se han aliviado y no hay más recursos para abordar la labor educativa de manera adecuada".

Además, ha advertido de que el Gobierno "propone que la jornada de los Especialistas de Educación auxiliar siga siendo de 37,5 horas semanales, descartando las 35 horas" y el transporte "se adjudicará a las educadoras y educadores en el marco del programa de autonomía de los alumnos", lo que quiere decir que "se regulará una función no recogida hasta ahora en el convenio y que la administración había impuesto unilateralmente a las educadoras, y su adjudicación estará en manos del Gobierno".

ELA ha criticado que "no hay medidas ni compromisos concretos para limitar el número de personas con jornada parcial, que son 150, o para convertir este tipo de contratos en jornadas completas".

En cuanto a la OPE de 268 plazas, "sin ningún compromiso para estabilizar la situación de las personas que llevan años trabajando", ELA ha dicho que, "además de no dar estabilidad a los puestos de trabajo, dejaría la eventualidad en un inaceptable 34%".

El sindicato ha indicado que los especialistas de Educación Auxiliar, "a pesar de realizar una labor educativa, cobran un 20% por debajo de la categoría de docentes más baja (-6.120 euros), y la pérdida de poder adquisitivo sufrida en el sector es de un 12%, una pérdida acumulada de 22.900 euros". En ese sentido, ha señalado que el acuerdo "no recoge ninguna medida para aminorar esta brecha salarial, ni para recuperar poder adquisitivo".

También ha criticado que las personas que hacen sustituciones "no tienen derecho a cobrar en verano, a pesar de que trabajan durante casi todo el año", y el acuerdo "no recoge ninguna medida al respecto". En ese sentido, ha advertido de que "la propuesta que está sobre la mesa prevé que las bajas sigan estando penalizadas y no se recuperan las mejoras para poder jubilarse".

ELA cree que "incomprensible y lamentable" la decisión de LAB de desconvocar las huelgas de marzo "sin que hubiera una propuesta que respondiese a las reivindicaciones de las trabajadoras" y ha considerado que su actitud posterior fue "todavía más incomprensible e irresponsable, cuando en la mesa del 13 de marzo y a pesar de contar con el 51% de representación junto con CCOO y valorar positivamente la propuesta del Gobierno, decidió no firmar la propuesta en un planteamiento que dejaba a las trabajadoras sin alternativa, ni movilización ni acuerdo".

También ha considerado "muy grave e incomprensible que en la reunión de hoy Steilas haya firmado este acuerdo tratándose exactamente de la misma propuesta presentada por el Gobierno antes de las huelgas de marzo, y tras haber convocado a las trabajadoras de este sector a aquellas huelgas por considerar aquella propuesta insuficiente".

"Lamentablemente, estas decisiones adoptadas por LAB primero, y por Steilas después, complican las posibilidades de llevar adelante las huelgas previstas por los tres sindicatos para este sector", ha lamentado.

No obstante, ELA ha asegurado que "no da por finalizada la lucha" en este sector, y trabajará para "seguir impulsando la movilización necesaria para mejorar la situación del sector".