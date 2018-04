Nuria Varela afirma que la crisis ha sido "una buena excusa para acabar con las políticas de igualdad"

13/04/2018 - 18:50

La escritora y experta en Violencia de Género Nuria Varela ha afirmado que la crisis económica "ha sido una buena excusa para acabar con las políticas de igualdad", y ha abogado por fijar prioridades para poder avanzar en este terreno, especialmente en materia de empleo y de lucha contra la violencia de género Varela, que ha participado en una jornada de trabajo con las secretarías locales de Igualdad del PSOE en la provincia de Jaén, ha advertido de que, en estos momentos, "todos los indicadores nos hablan de desigualdad", y que "ni siquiera el más optimista, que es el número de mujeres en las aulas universitarias, es un buen indicador, porque los estereotipos de género están trabajando muy fuerte y ellas estudian en unas áreas de conocimiento y ellos en otras".

JAÉN, 13 (EUROPA PRESS)

Así las cosas, ha hecho un llamamiento a la reflexión, a ver "cómo podemos seguir avanzando, cómo podemos seguir paliando los recortes de los últimos años y cómo podemos dar respuesta a las protestas y reivindicaciones masivas en las calles que hubo hace poco más de un mes" con motivo del 8 de marzo.

Varela ha considerado que en primer lugar hay que establecer prioridades, y que una de ellas es el empleo, puesto que "la feminización de la pobreza es una realidad" y las mujeres "han pagado doblemente la situación de crisis". "Hay que incidir desde el ámbito municipal en cómo se puede contrarrestar esto", ha señalado Varela.

Además, ha defendido la necesidad de "presionar que para decididamente el Pacto de Estado contra la violencia de género sea una realidad, tenga presupuesto y medidas concretas, y se puedan poner en marcha ya de forma urgente".

De igual manera, ha apostado por "empezar a trabajar de manera más rotunda en la prevención de la violencia entre la gente joven", porque es algo en lo que "no se ha trabajado lo suficiente" en los últimos años. "No sólo no se ha eliminado la violencia de género; es que está aumentando entre los más jóvenes", ha alertado.

Varela también se ha referido a "la crisis de cuidados", una crisis que seguramente sea "más importante" que la crisis territorial que ahora mismo domina el discurso político. "Hay que dar soluciones y ver qué ocurre con la Ley de Dependencia, que tampoco está presupuestada, y con esas mujeres que hacen dobles y triples jornadas", ha señalado Varela.

La secretaria de Igualdad del PSOE de Jaén, Francisca Molina, ha recordado que el PSOE es el partido "que más ha trabajado y luchado por el feminismo y con el feminismo", y ha subrayado que a esta organización se deben "la mayoría de las políticas de igualdad, si no todas, que se han llevado a cabo" en este país. "Tenemos que seguir a pie de calle, con lo que las mujeres y la sociedad nos están demandando, con unas quejas que tienen que convertirse en reivindicaciones", ha apuntado Medina.

Medina ha indicado que esta defensa de la igualdad y del feminismo "no es una cosa novedosa, como quieren hacernos entender desde algunos partidos políticos incipientes", porque "en el PSOE llevamos mucho tiempo trabajando en este sentido y vamos a seguir haciéndolo".