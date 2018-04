La Plataforma 'antidesahucios' anima al portavoz del PP a renunciar a su acta de concejal

13/04/2018 - 19:07

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Asturias ha emitido este viernes un comunicado en el que invita al portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Gijón, Pablo González, a renunciar a su acta de concejal, tras sus declaraciones en el último Pleno, en el que fue expulsado el portavoz de la PAH, Miguel Ángel Rodríguez, tras un 'rifirrafe' entre ambos.

GIJÓN, 13 (EUROPA PRESS)

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Asturias ha emitido este viernes un comunicado en el que invita al portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Gijón, Pablo González, a renunciar a su acta de concejal, tras sus declaraciones en el último Pleno, en el que fue expulsado el portavoz de la PAH, Miguel Ángel Rodríguez, tras un 'rifirrafe' entre ambos.

"El miércoles fuimos el grito de los que lo pierden todo y no les dejan o no pueden protestar", han destacado en el escrito, en el que dan su apoyo a su portavoz, del que han dejado claro que "en ningún momento" insultó a González. "Solo le señala que es mentira lo que dice, que debería darle vergüenza lo que hace", han defendido.

"Que quede claro que lo volveríamos hacer, que nos robarán nuestras casas, nuestros ahorros, nuestros sueños, pero nunca nos robarán ni la vida ni la verdad", han añadido.

Asimismo, han hecho alusión a unas declaraciones del edil del PP en su perfil de Facebook, en las que, según la PAH, reconoce que les estaba provocando. "Algo que no es propio de las funciones de un concejal", han enfatizado.

"No nos íbamos a quedar callados ante los miles de desahucios que se han realizado en este país y que se siguen realizando; no nos íbamos a quedar callados ante las miles de familias que han perdido su casa y tienen una deuda de por vida, no nos íbamos a callar por los miles de suicidios que ha habido en este país y que se ocultan en las noticias", han remarcado.

Asimismo, han advertido de que no piensan dejar pasar "una mentira más" de los que trabajan para la banca y el capital. Incluso han señalado que si vieran la realidad del país como ellos la ven, "igual sus palabras sean otras", han apuntado.