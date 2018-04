Hiru dice que no se puede seguir cobrando el canon en la N-1, después de que el TSJPV lo haya considerado "ilegal"

13/04/2018 - 19:26

Pide a la Diputación de Gipuzkoa que devuelva "cuanto antes" todo lo que ha cobrado "ilegalmente"

BILBAO, 13 (EUROPA PRESS)

El sindicato de transportistas Hiru ha mostrado su alegría por la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de declarar "ilegal" el peaje que la Diputación de Gipuzkoa puso en marcha el pasado 9 de enero y por el que los camiones que transitaban por la N-I se veían obligados a pagar por circular, "porque significa que la Diputación va a tener que paralizar el cobro del peaje". "No puede seguir cobrando el canon después de que el TSJPV lo haya considerado ilegal", ha aseverado.

En un comunicado, Hiru ha afirmado que están "contentos" porque es "evidente que desde el principio el peaje ha sido una chapuza". "La Diputación ha gastado millones de euros de todos los guipuzcoanos en estudios o en un software que no funciona bien, ya que ni siquiera es capaz de discriminar los vehículos adecuadamente (hace un par de meses denunciamos que el sistema no funciona correctamente, ya que cobra a los que en teoría no debería (furgonetas, autocaravanas, etc.) y no cobra a los que, bajo sus criterios, sí debería cobrar (camiones que sí llevan ViaT pero que el sistema no detecta)", ha explicado.

Según ha indicado, los transportistas han estado pagando por un sistema que "además de ser una chapuza, ha resultado ser ilegal". "Además, nos da la razón en que cualquier sistema que se establezca, según se indica en la sentencia, únicamente supondrá abrasar al transportista de aquí, tal y como hemos denunciado desde el primer momento", ha agregado.

Por otro lado, ha apuntado que la sentencia da un espaldarazo a su mensaje de "Peajerik ez". Por todo ello, ha exigido a la Diputación de Gipuzkoa que paralice ya el cobro del peaje "por ser ilegal, ya que continuar aplicando el canon sería hacer caso omiso a la justicia". Además, le ha pedido que devuelva "cuanto antes" todo lo que ha cobrado "ilegalmente".