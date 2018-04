Moreno dice a PSOE que no continúe "boicoteando" PGE y a Díaz que "no siga" guión de Ferraz y "piense en Andalucía"

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha dicho al PSOE que "si sigue boicoteando los Presupuestos Generales del Estado (PGE) sólo están generando problemas al conjunto de los ciudadanos" y ha pedido a la secretaria general de los socialistas andaluces, Susana Díaz, que "no siga el guión que le han escrito desde Ferraz, que rompa los límites que le han puesto y piense en Andalucía y no en el PSOE".

"Votar que no a los PGE es votar que no a los intereses del conjunto de los ciudadanos de Andalucía", ha asegurado Moreno, que ha intervenido en la tarde de este viernes en la Junta Directiva Provincial del PP de Málaga, junto al presidente de los 'populares' malagueños, Elías Bendodo.

Así, ha incidido en que votar que no "no es una batalla política, significa decir no a los tres millones de andaluces, entre pensionistas y rentas bajas, que van a salir beneficiados por estos presupuestos", gracias a los cuales, ha dicho, "se van a poder equiparar los salarios de Policía y Guardia Civil y vamos a subir el Salario Mínimo Interprofesional como nunca se había hecho en la historia democrática de España".

Por eso, le ha dicho a los socialistas "que piensen en los andaluces y se deje de juegos y batallitas políticas" y ha recordado que él ha apoyado iniciativas del PSOE en Andalucía "cuando he considerado que eran buenas para los andaluces", poniendo como ejemplo el proyecto de financiación autonómica que pretendían los socialistas "a pesar de no estar de acuerdo al 100 por cien".

Moreno ha asegurado que con un Gobierno del PP "a los andaluces nos va muchísimo mejor" y ha destacado "la sensibilidad" del Ejecutivo de Mariano Rajoy hacia Andalucía, lo que "también se ha demostrado con los presupuestos", apuntando que la Comunidad autónoma "en 2018 recibirá por financiación directa 19.000 millones de euros, 3.500 millones más que el último año del presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero".

Ha señalado que la inversión de 350 millones de euros "comprometida por el Gobierno del PP" para la línea Algeciras-Bobadilla "es el doble de lo que invirtió el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero" y ha considerado que "los presupuestos benefician a los andaluces, aumenta un 28 por ciento y somos la Comunidad autónoma que más inversión tiene".

Ha asegurado que "cuando hay un problema serio los ciudadanos siempre llaman al PP", que es "un partido que tiene rumbo". "Nosotros no somos como esas formaciones que están todo el día viendo la última encuesta de la mañana", ha afirmado el presidente de los 'populares' andaluces, recordando que "estábamos en quiebra a finales de 2011 y 2012"; mientras que "este Gobierno ha creado dos millones de empleo en los últimos años".

Así, ha incidido en que los ciudadanos en situaciones complicadas "a quien convocan es a quien les da estabilidad y seguridad y eso lo da sólo una formación política, que es el PP". En este punto, ha recordado que cuando los españoles "tuvieron problemas gordos en la década de los 90, con una corrupción galopante y un problema de credibilidad de las instituciones, la ciudadanía llamó al PP".

Así, ha dicho que el PP "ha puesto orden a las cuentas públicas, ha luchado como nadie contra el terrorismo de ETA, que afortunadamente ha quedado atrás", preguntándose "qué hubiera pasado en España si no hubiera habido un Gobierno del PP frente al desafío independentista como el que se ha producido en los últimos meses".

"Alguien se piensa qué hubiera pasado si hubiera habido un gobierno por ejemplo de PSOE, Podemos, nacionalistas, etcétera, frente al desafío de los que quieren romper España", ha manifestado Moreno, quien ha señalado que "probablemente la situación no sería la que ahora estamos viviendo, donde los responsables están en la cárcel".