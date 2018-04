El juzgado no citó al directivo señalado por la AVM3J porque "ninguna acusación" lo pidió, según el TSJ

13/04/2018 - 21:06

El juzgado de Instrucción número 21 de València, que instruye la causa sobre el accidente del metro de València de 2006, no ha citado nunca al ex director de Recursos Humanos y Riesgos Laborales de FGV, Dionisio García, señalado por la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio (AVM3J) en un escrito, porque "ninguna acusación lo ha pedido" pese a que "la responsabilidad de esta persona en la empresa estaba perfectamente determinada", según han informado a Europa Press fuentes del TSJ.

García fue señalado como responsable de seguridad y prevención de la empresa por otros cuatro ex directivos que están siendo investigados. Así, en su declaración ante la jueza en marzo, cuatro de los investigados afirmaron que los temas relacionados con la seguridad y la prevención no les correspondía a ellos, sino a García, que no está investigado.

Por su parte, la AVM3J ha criticado este viernes a la jueza que lleva la instrucción, Nieves Molina, por, según afirman, su "intención" de "dilatar la instrucción hasta que prescriba", y han señalado que a García "no se le podrá condenar, aunque se demuestre que realmente es el responsable de la Falta de Prevención y de Seguridad que permitió al tren circular con exceso de velocidad".

Esto es así puesto que los delitos "ya están prescritos para cualquier persona que no haya sido citada como investigada-imputada, con anterioridad a la fecha de prescripción del delito, transcurridos diez años desde el suceso". Por tanto, después del 3 de julio de 2016, García no podría haber sido investigado.

Desde el TSJ han indicado que las conclusiones de la Comisión de investigación de les Corts Valencianes sobre el accidente se hicieron públicas el 24 de junio de 2016, y en ellas ya se señalaba a García como responsable por "falta de cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales", por lo que han afirmado que la asociación podría haber "pedido su imputación antes de que prescribiera".

Asimismo, han apuntado que de acuerdo a la Inspección de Trabajo y al Invassat "no existía incumplimiento alguno de la normativa de prevención de riesgos laborales" en FGV. De hecho, han destacado que en julio de 2007, el inspector de trabajo "hizo constar" que se había entrevistado con García para "efectuar el informe que el juzgado le solicitó" por lo que "ya en 2007 tuvieron conocimiento de su existencia".

Además, han asegurado que en febrero de 2014 se adjuntó a la causa un organigrama de FGV en el que constaba que la dirección de recursos humanos -que ocupaba García- tenía entre sus competencias la prevención de riesgos laborales.