Pérez (PP) no cree que las causas abiertas pasen factura a su partido en las municipales: "está amortizado"

El presidente del PP de Granada y candidato a la Alcaldía de la ciudad, Sebastián Pérez, no cree que las causas judiciales vinculadas a la gestión de su partido en el Ayuntamiento les puedan pasar factura en las próximas elecciones municipales, puesto que "no tienen nada que ocultar" y el asunto está "amortizado" para su formación, que pagó un "precio muy alto" al perder el gobierno local hace dos años.

En una entrevista concedida a Europa Press, Sebastián Pérez se ha referido al caso Serrallo mostrándose convencido de la "absoluta inocencia" de los compañeros de partido que han sido procesados en la causa, seis de los cuales aún ejercen como concejales en el Ayuntamiento de Granada.

Después de que el líder del PP andaluz, Juanma Moreno, señalara que estos ediles serán expulsados del partido si se les abre juicio oral, Pérez se ha mostrado partidario de abordar la situación en el grupo municipal conforme avancen los hechos y no antes, aunque ve muy previsible que el "tema salga pegado a las municipales" pues, a su modo de ver, "el PSOE está haciendo voladoras controladas en el caso" para que así sea.

"Es una estrategia del PSOE, por un lado para frenar la moción de censura --que se pudo fraguar entre PP y Ciudadanos-- y por otro pensando que esto les va a dar el gobierno de la ciudad dentro de un año", ha incidido.

A su juicio, "aquí tiene que tener cuidado la justicia, porque --según ha dicho-- "fue la justicia la que cambió la historia de esta ciudad" y "un alcalde elegido democráticamente tuvo que salir". "Creo que o eso está realmente muy justificado o el día de mañana pediremos explicaciones", ha agregado, reconociendo que no comparte el que "se haya sacado" del caso a técnicos que avalaron con sus informes el expediente del Serrallo y "se deje a los políticos" que, atendiendo a esos informes, votaron a favor.

Pese a todo, Pérez garantiza que "no tienen problema en que la justicia actúe" porque no hay "nada que esconder" y este tema está "amortizado" para el partido. "Nuestra situación ya la pagamos con un precio muy alto, que fue perder el gobierno de la ciudad habiendo ganado las elecciones", ha agregado, augurando que los ciudadanos no votan por una persona concreta sino por "programas, ideas y siglas".

Ha confiado, no obstante, por su "creencia en la división de poderes", en que la justicia "sabrá ponderar" el asunto para "no interferir con las cuestiones políticas", pues según ha matizado "no es lo mismo sacar un auto unos días antes de las elecciones que unos días después".

JUICIO PENDIENTE

Sebastián Pérez también se ha pronunciado sobre el juicio previsto para el próximo 9 de julio por la demanda que presentó el concejal del PP en el Ayuntamiento de Granada Juan García Montero por supuestas irregularidades en el último congreso provincial, en el que aspiró a liderar el partido.

Afirma que esta circunstancia es para la formación "absolutamente irrelevante", pues, al margen de lo que ocurra, el proceso judicial "no durará menos de cuatro años" incluyendo los plazos de resolución de los recursos que puedan interponerse, mientras que "el próximo congreso será dentro de tres".

En este sentido dice no entender el porqué de "enredar dentro del partido" cuando se conocen estos tiempos y cuando se trató "de un congreso democrático, abierto y en el que ocurrió lo que quisieron los militantes". "No hay que ganar en los despachos ni en los juzgados lo que se ha perdido de manera abrumadora", ha advertido.