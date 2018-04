Foro propondrá en el Parlamento implementar la consulta no presencial en Atenciónn Primaria

14/04/2018 - 11:19

La presidenta de Foro, Cristina Coto, ha anunciado este sábado que su grupo parlamentario defenderá en la Cámara una Proposición No de Ley en la que se pide al Gobierno de Asturias "implementar un Programa de consulta no presencial en Atención Primaria porque los ciudadanos deberían poder realizar determinadas consultas médicas a través del teléfono e Internet, facilitando a la población consejos sobre su salud, lo que evita desplazamientos innecesarios a los Y es que, a juicio de Foro, las nuevas tecnologías brindan grandes posibilidades a la Atención Primaria en lo relativo a la consulta no presencial, y Asturias "ya va con retraso".

OVIEDO, 14 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Foro, Cristina Coto, ha anunciado este sábado que su grupo parlamentario defenderá en la Cámara una Proposición No de Ley en la que se pide al Gobierno de Asturias "implementar un Programa de consulta no presencial en Atención Primaria porque los ciudadanos deberían poder realizar determinadas consultas médicas a través del teléfono e Internet, facilitando a la población consejos sobre su salud, lo que evita desplazamientos innecesarios a los

"La Sanidad asturiana tiene que adaptarse a esas nuevas tecnologías e implementar la consulta no presencial en Atención Primaria", ha manifestado Coto en nota de prensa.

La diputada del partidode Álvarez Cascos, considera que "en el contexto actual, la existencia de tecnologías permite la posibilidad de llevar a cabo actividades de forma remota que antes exigían presencia física.

"La introducción de las consultas no presenciales presentan ventajas tanto para el personal sanitario y no sanitario como para el paciente, pues agilizan el trabajo, ahorran costes, favorecen la autonomía del paciente y eliminan parte de la excesiva burocracia de las consultas y la masificación de las instalaciones", concluye Coto.