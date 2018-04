Ibercaja Patio de la Infanta ofrece el taller educativo 'Las emociones y las lenguas'

14/04/2018 - 11:29

Ibercaja Patio de la Infanta ofrecerá este lunes, día 16 de abril, el taller educativo EDULABI 'Las emociones y las lenguas', a cargo de la investigadora en el Basque Center on Cognition Brain and Language, Candice Frances, y de la profesora e investigadora en la Universidad de Alicante, María del Carmen Méndez.

ZARAGOZA, 14 (EUROPA PRESS)

La actividad forma parte del programa 'Educar para el futuro 2018' de la Obra Social de la Fundación Ibercaja y se enmarca dentro del apartado dedicado a analizar qué merece la pena aprender. Comenzará a las 18.00 horas y los interesados en participar deberán inscribirse en la página web 'https://obrasocial.ibercaja.es/iniciativa-educa/zaragoza/edulabi-las-emociones-y-las-lenguas'.

Candice Frances trabaja como investigadora en el Basque Center on Cognition Brain and Language y está realizando su tesis doctoral en la Universidad del País Vasco. Se graduó en psicología en el New College of Florida y cursó el máster en Cerebro y Cognición de la Universidad Pompeu Fabra (UPF).

Ha trabajado en distintas áreas de investigación, tanto con animales como en humanos en centros como la Colorado State University, Roskamp Institute y la Fundación Rosarina de Neuro-Rehabilitación. Su investigación se concentra en el aprendizaje en una lengua extranjera y en cuál es el rol de la emocionalidad en este proceso.

María del Carmen Méndez es profesora ayudante doctora en la Universidad de Alicante. Tras licenciarse en Filología Hispánica y en paralelo a su labor de investigación, ha desarrollado su actividad profesional en el marco de la docencia de español como lengua extranjera en varios países europeos y asiáticos.

Actualmente, es miembro y vocal de la Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ASELE). Además, forma parte del Grupo de investigación de Adquisición y Enseñanza de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras (ACQUA) de la Universidad de Alicante.

AVANZAR EN EL CONOCIMIENTO

El taller educativo que impartirán ambas expertas tiene como objetivo ofrecer a los asistentes una visión más profunda de aspectos que pueden ayudar a avanzar el conocimiento y a desarrollar nuevas metodologías en la práctica educativa, con una visión que en su conjunto aportará una panorámica integrada e integradora.

La formación presencial se complementa posteriormente con la participación de los inscritos en la*comunidad de aprendizaje online, que se encuentra en la web 'aulaenred', de la Obra Social de la Fundación Ibercaja.

Ofrece un espacio en el que compartir dudas e información, aportar recursos relacionados con el tema del taller, exponer experiencias concretas y conocer tendencias y tecnologías específicas. Será dirigida y tutorizada por el coordinador de la jornada, planteando propuestas y dando respuesta a las necesidades del grupo.

El objetivo de este recurso es, además del trabajo colaborativo, la creación de redes entre los docentes. Esta comunidad estará activa en la plataforma 'aulaenred' durante un tiempo determinado especificado por el tutor de la misma. Podrán acceder a ella, todas las personas inscritas en esta actividad, que recibirán unas claves de acceso al recurso.