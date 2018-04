Alberto Garre: "Si la política presupuestaria del Gobierno va a seguir los pasos de los cupos, Somos Región los pedirá"

14/04/2018 - 12:14

Somos Región, el nuevo partido político liderado por el expresidente regional, Alberto Garre, se ha presentado esta mañana en el Paraninfo del Campus de la Merced, un auditorio que se ha visto desbordado por la afluencia de gente.

MURCIA, 14 (EUROPA PRESS)

La presentación del acto ha corrido a cargo de la responsable de Comunicación y periodista, María José Alarcón, quien también ha coordinado las dos mesas informativas programadas: una sectorial (con especial atención a juventud, mayores y a los principales problemas que tiene la Región como el Mar Menor, la escasez de agua o las infraestructuras) y la municipal (como política de cercanía al ciudadano).

Momentos antes de la presentación, que se ha desarrollado bajo el lema de 'Más Región, Mejor España', Garre ha dejado claro que, pese a ser partidario de apostar por un país solidario con todas las CCAA, "si la política presupuestaria del Gobierno va a seguir los pasos de los cupos, Somos Región también pedirá sus cupos para esta comunidad".

El expresidente regional ha explicado que Somos Región ha dado el paso de plataforma a partido político después de llevar mucho tiempo "informándose de los problemas reales de cada uno de los municipios de la Región de Murcia".

"A partir de hoy presentamos Somos Región a la sociedad, y nadie tiene que sentirse molesto, porque no venimos a generar ningún tipo de problema, sino a ser solución de los múltiples problemas que tiene esta Región", ha apuntado Garre, que ha subrayado que, como institucionalmente no están representados, "el Gobierno no debe temernos como oposición ni la oposición como Gobierno".

"De lo que sí pueden tener recelos es de que Somos Región, y eso sí tienen que tenerlo en cuenta", aseveraba el líder de la nueva formación regionalista, que igualmente espera que el lleno vivido esta mañana en el Paraninfo de La Merced, "se produzca en las urnas".

PROBLEMAS DE LA REGIÓN DE MURCIA

Sobre lo que ofrece este nuevo partido, Garre ha apuntado que la Región tiene "un problema de déficit, de deuda, de infraestructuras, de agua, de empleo; tiene todos los males que puede tener la sociedad, y lo peor es que por sí sola no puede salir de ese entuerto, necesita el apoyo del Gobierno de la Nación".

En este sentido, ha criticado que el ejecutivo de Mariano Rajoy "lejos de apoyarnos lo que hace es ningunearnos". Así, ha mostrado su desacuerdo con la postura del Gobierno y los cupos de las CCAA.

"Cada año, en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado aparecen unos cupos y unos capos que se dedican avasallar al resto de CCAA. Mientras unos piden a la carta en ese presupuesto, otros como Murcia nos tenemos que conformar cada año con el plato del día", ha subrayado.

Por ello, ha advertido que "si la política presupuestaria del Gobierno va a seguir los pasos de los cupos en vez de los pasos de la solidaridad y el reequilibrio de todas las regiones, Somos Región también pedirá sus cupos para esta comunidad".

"MÁS FUERTE DE LO QUE LA GENTE IMAGINA"

Garre ha adelantado que ya tiene representación en 40 de los 45 municipios de la Región. "Esperamos que lo mismo ocurra en las más de 50 pedanías del municipio de Murcia", ha indicado, al tiempo que destacaba, "este partido está mucho más fuerte de lo que la gente imagina, porque la calle nos está respondiendo".

Así, ha explicado que no solo aspiran a tener representación en todos los ayuntamientos de la Región de Murcia, "sino a gobernar, porque nosotros nos vamos a ser la muleta de nadie".

En definitiva, y según su líder, Somos Región "es un partido que apunta principalmente por atajar la corrupción, por ser solidario con todas las regiones y dentro de cada una de ellas con los distintos municipios, que cubra las infraestructuras necesarias en cada CCAA y cada municipio, y especialmente que apueste por el problema de la sequía en todo el levante español, no solo en la cuenca del Segura o en la Región de Murcia".

Por otro lado, y preguntado por si el PP podría estar 'contraprogramando' a Somos Región con la presentación de Noelia Arroyo como candidata a la Alcaldía de Cartagena, Garre ha tirado de ironía al volver a preguntar "¿quién es la candidata", para después mostrarse rotundo, "Noelía Arroyo nos parece una candidata muy buena para nosotros".

Finalmente, ha señalado que no ha recibido ningún tipo de mensaje ni del Gobierno ni de la oposición a raíz de la formación de Somos Región. "No se ha dirigido nadie ni desde el Gobierno de España ni desde el de Murcia ni para preguntarme por la salud, pero no ahora, sino desde la primavera de 2015".

'Somos Región' celebrará su Convención Constituyente en septiembre, en cuya convocatoria se contemplará, tal y como recogen sus estatutos, la celebración de un proceso electoral abierto y transparente bajo la regla fundamental de "un militante, un voto".