La Fila organiza en Valladolid su 22 Festival de Cortometrajes con Francia y Canadá como países invitados

14/04/2018 - 12:44

La Asociación Cultural de Cinematografía 'La Fila' ha organizado su 22 Festival de Cortometrajes, que se celebrará del 16 al 20 de abril en el Centro Cívico José Luis Mosquera de Valladolid y que tendrá a Francia y Canadá como países invitados.

VALLADOLID, 14 (EUROPA PRESS)

La actriz Berta Monclús será la encargada de inaugurar el festival en un acto a las 19.00 horas del lunes 16, tras lo que se proyectarán los cortos 'La promesa' de Arturo Dueñas; 'Positivando la oscuridad', de Manuel Pascual; 'A drowning man', cinta greco-inglesa firmada por Mahdi Fleifel; 'Fugaz', de Herminio Cardiel; 'Morning cowboy', de Fernando Pomares; 'Mudanza', de Pedro del Río; 'Bienvenido a casa', de Miguel León; 'Dichoso aquel', de María Guerra; 'Alleycats', de Alejandro Jiménez y Bernardo González, y 'From on high', corto estadounidense realizado por Dawn Westlake.

El martes 17 se retomarán las exhibiciones a partir de las 10.30 horas, después de la actuación del coro del IES Condesa Eylo. En esta jornada podrán verse, dentro de la sección a concurso, los cortos 'Caravan of love', 'Friday I'm in love ¡Feliz 2017', 'Whish you were here 2016 ¡Feliz año nuevo!' y 'Feliz 2015 (Season of love)', todos ellos elaborados por este instituto.

Fuera de concurso podrán verse 'Morir en el intento', realizado por alumnos de la Escuela de cine infantil y juvenil 'Cámara y acción', y 'Uno... y rapidito', de Francisco Ibáñez, según los datos facilitados a Europa Press por los organizadores.

Asimismo, dentro de la invitación a Canadá, se podrán ver los cortometrajes de Norman McLaren 'A phantasy', 'Begone dull care', 'Blinkity blank', 'Boogie doodle', 'Doots', 'Hen hop', 'Hoppity pop' y 'Lines horizontal'.

En sesión de tarde, a partir de las 19.00 horas y dentro de concurso, se proyectarán 'Bonboné', coproducción palestino-libanesa de Rakan Mayasi; 'Cisco 2020 Massive Rebel', de Miguel Garrido; 'Ugly', de Nikita Diakur; 'Aprieta pero raramente ahoga', de David P. Sañudo; 'El origen', de José Antonio Campos; 'Un día en el parque', de Diego Porral; 'Madres de luna', de Alicia Albares, y 'Distintos', de Josevi García.

IES PONFERRADA

El miércoles 18, a partir de las 10.30 horas, se exhibirán los cortos realizados por el IES Ponferrada 'Tres historias contra la violencia', 'Última voluntad', 'Entrevista de trabajo', '¿Por qué?' y 'Te amo'.

Fuera de concurso se visionarán 'Si no soy no puede ser', de Mario Torrecilla, y las cintas de Norman Maclaren 'Lines vertical', 'Loops', 'Mail early', 'Mosaic', 'NBC Valentine greeting', 'La poulette grise', 'Serenal', 'Stars and stripes' y 'Short and suite'.

A las 17.00 horas la directora de la Alianza Francesa en Valladolid, Carmen Castro, intervendrá en nombre del otro país invitado, Francia. A continuación podrán verse los cortos galos 'El canto', de Inés Sedan; 'The race', de Michaël Le Meur; 'Chaud lapid (Conejo caliente)', firmada por Flora Andrivoch, Soline Bejuy, Alexis Magaud, Géraldine Gastón y Maël Berreur; 'Sillon 672', de Bastien Dupriez; 'Les sens du toucher (El sentido del tacto)', de Jean-Charles Mbotti, y 'Lettres de femmes (Cartas de mujeres)', de Augusto Zanovello.

A las 19.00 horas se proyectarán los cortos a concurso '5105 Historia de una fuga de Mauthausen', de Diego González; 'Le vivre ensemble', de José Luis Santos; 'Calamity', cinta belga de Severine de Streyker y Maxime Feyers; 'Enlazados', de David López y Jorge López; 'Ilumira', de Emilio Jiménez; 'Big data', de Javier San Román; la suiza 'Airport', de Michaela Müller, y 'Confesión', de Andrés Chueca.

El jueves 19 a las 17.00 se retoma el festival con una sesión especial dedicada a Norman McLaren que incluirá una presentación a cargo de Fernando Falcón con una ponencia del profesor de la Universidad Carlos III de Madrid Bruno Lázaro, tras lo que se proyectarán los cortos del canadiense 'A litte phantasy on a nineteenth century painting', 'C'est l'aviron', 'Love on the wing', 'Spook sport', 'Two bagatelles', 'A chairy tale', 'V por victory', 'Discurso de bienvenida', 'Canon', 'Christmas cracker', '5x4' y 'Neighbours'.

A las 19.00 horas será el turno de los cortos a concurso 'Still love you', de Fernando Bonelli; 'The neverending wall', de Silvia Carpizo; '17 años juntos' de Javier Fesser; la alemana 'Salveger. Aniversario', de Angélica Germaná; la francesa 'Les miserables', de Ladj Ly; 'Sog', de Jonatan Schwenk, y 'Alto el fuego', de Raúl de la Fuente.

Por último, el viernes 20 a las 19.00 horas se celebrará la gala de entrega de premios y menciones, así como la proyección de los cortos ganadores, un evento que de nuevo estará presentado por la actriz Berta Monclús.