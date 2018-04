Timothy Murray imparte esta semana un seminario sobre arte y tecnología en el Cendeac

El Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo de la Región de Murcia (Cendeac) acoge la próxima semana, en concreto los días 18 y 19 de abril (19.30 horas), el tercer seminario del Máster de Estudios Visuales bajo el título 'Medium Philosophicum: Pensar el arte tecnológicamente' que organiza la Universidad de Murcia en colaboración con la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente.

MURCIA, 14 (EUROPA PRESS)

Este máster programa para las dos sesiones sendas conferencias del profesor de Literatura, comisario y especialista en nuevos medios y humanidades digitales Timothy Murray. Su objetivo es reflexionar sobre los desafíos artísticos y culturales asociados a los nuevos modos y formatos de archivo: los avances archivísticos de las tecnologías móviles, el archivo digital y su impacto en la investigación y la red digital como un sistema capaz de transformar la crítica artística. La asistencia como oyente será libre hasta completar el aforo de la sala.

El miércoles 18 de abril, y bajo el título 'Superficies esmeriladas de reciclaje: eventos de archivo (o la estética comprometida de Xu Bing)', Murray realizará una reflexión sobre el reciclaje artístico y ecológico presente en 'Background Story', el proyecto del artista chino Xu Bing en el que se ponen en relación la tradición y la pintura. El jueves 19 de abril, su intervención se centrará en la filosofía de la tecnología y la importancia del 'riesgo' en el contexto biopolítico del 'new media art'; dos proyectos que, a los ojos de este experto, ponen en relación y contraste Oriente y Occidente.

La directora general del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes (ICA), Marta López-Briones, afirmó que "este máster, dirigido por Mieke Bal y los profesores de la UMU Miguel Ángel Hernández y Alejandro García Avilés, permite traer a Murcia a algunos de los especialistas más punteros en el ámbito de la producción visual, lo que contribuye a mejorar la formación de los futuros profesionales e investigadores de la cultura de la Región de Murcia".

La responsable del ICA señaló asimismo que Timothy Murray "es un reconocido profesional en el campo de las humanidades digitales y nuevos medios, y con su aportación los asistentes podrán no sólo actualizar conocimientos sino imaginar nuevos escenarios posibles dentro del arte contemporáneo".

TRAYECTORIA

Timothy Murray es profesor de literatura comparada en la Universidad de Cornell (Nueva York, EE UU). Ha sido director de la Society for the Humanities, es comisario del Rose Goldsen Archive of New Media Art y, en la actualidad, es director del Cornell Council for the Arts (CCA).

Especialista en nuevos medios y humanidades digitales, entre sus libros destacan 'Digital Baroque: New Media Art and Cinematic Folds' (Minnesota, 2008), 'Zonas de Contacto: el arte en CD-Rom' (Centro de la Imagen, 1999), 'Drama Trauma: Specters of Race and Sexuality in Performance, Video, Art' (Routledge, 1997) y 'Like a Film: Ideological Fantasy on Screen, Camera, and Canvas' (Routledge, 1993).

En la actualidad, Murray se encuentra preparando la Bienal de Arte del CCA, bajo el título 'Duration: Passage, Persistence, Survival', y trabaja en el libro 'Immaterial Archives: Curatorial Instabilities @ New Media Art'.