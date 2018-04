Fuentes propone las fórmulas novedosas de Cs para frenar la despoblación frente a las del PP con sus "chiringuitos"

14/04/2018 - 14:45

El portavoz de Ciudadanos en Castilla y León, Luis Fuentes, ha propuesto hoy las "fórmulas novedosas" que Ciudadanos idea para frenar la despoblación frente a las del PP que, con sus "chiringuitos", no ha sido capaz de atajar este problema en "los últimos 20 años".

ÁVILA, 14 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, durante su visita a Ávila. Allí ha insistido en que el PP lleva hablando de despoblación "durante años", nos acusan a nosotros de "matapueblos" y, sin embargo, en la ultima década Castilla y León ha perdido 100.000 habitantes, además de tener un crecimiento vegetativo negativo.

"Que no desvíen la atención porque ellos, con sus chiringuitos, son los responsables de que se esté acabando la vida en los pueblos y de echar a la gente joven porque no pueden desarrollar un proyecto de futuro en el núcleo rural", ha señalado.

En este sentido, ha asegurado que su partido está "preparando un Plan integral contra la despoblación en Castilla y León, pero también en toda España", tal y como apuntó durante su visita a León el presidente de la formación naranja, Albert Rivera.

Fuentes ha aprovechado esta visita para "poner en valor" y "apoyar la labor" que todos los cargos públicos de Ávila están llevando a cabo en las instituciones. Sobre la labor del Grupo Municipal, el portavoz ha señalado que es una labor "constructiva y responsable" y que "consigue impulsar mejoras desde la oposición".

"La labor de Cs en la provincia ha disparado la presencia de nuestro partido en el mundo rural" ha subrayado Luis Fuentes, quien del mismo modo ha agradecido a la Procuradora regional, Belén Rosado, "haber llevado a las Cortes una voz nítida y reivindicativa de Ávila".

Por otro lado, el portavoz de la formación liberal ha lamentado que los abulenses lleven décadas "sufriendo la demagogia y las mentiras del viejo bipartidismo" a lo que ha apostillado "PP y PSOE han jugado con el futuro de esta provincia".

Fuentes ha criticado que ambos partidos "han subastado" infraestructuras que no llegan y han convertido a Ávila en una de las capitales de provincia "peor conectadas" de España y añade que, asimismo, han prometido inversiones como la subsede del Museo del Prado que no han cumplido y "la han convertido en una ofensa para los ciudadanos cada vez que daban un plazo y no lo cumplían".

"Conservadores y socialistas han querido apagar la luz de una sociedad que reclama brillar y abrir su talento para competir con la riqueza humana, cultural y turística que posee" ha reprochado el dirigente naranja.

Por último y en relación a las encuestas, Fuentes ha señalado que, a día de hoy, "vaticinan un cambio en Ávila" un cambio que supondría una apuesta "moderna, cumplidora, seria pero ambiciosa que gane el Ayuntamiento y que impulse la provincia de Ávila". "Son solo encuestas pero trabajaremos durante 2018 para convertirlas en realidad en las urnas" ha concluido.