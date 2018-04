La diputada Montse Seijas impulsa un movimiento político en Menorca

14/04/2018 - 16:47

La diputada en el Parlament balear, Montse Seijas, actualmente en el Grupo Mixto después de haber sido expulsada de Podemos, ha presentado este sábado en Mahón un nuevo movimiento político, Actua per a la Gent de Menorca, una asociación que cuenta con 40 miembros unidos por su decepción tanto con los partidos tradicionales, como con la llamada nueva política.

MENORCA, 14 (EUROPA PRESS)

Aunque de forma provisional esta asociación está presidida por Paco Sánchez, Seijas es la voz mediática de una asociación formada por personas sin experiencia, ni formación política y en la que, según han asegurado, tiene cabida gente con muy diversas afinidades políticas, desde el PP hasta Podemos, según han asegurado en su primera puesta en escena.

Ocho miembros de la asociación han leído un escrito el objetivo fundacional, que no es otro que ser "un instrumento de empoderamiento popular para atender al conflicto social" y poner "el sentido común por encima de los intereses partidistas", al entender que se ha "agotado el primer ciclo de la nueva política".

Desde Actua per a la Gent de Menorca se definen como diversos y plurales. "No queremos llenarnos la boca con grandes promesas, queremos demostrar por la vía de los hechos que el sistema es participación, que la democracia no quiere decir solo votar cada cuatro años a unos representantes, sino que el ciudadano pueda empoderarse".

Seijas ha asegurado que, por el momento, su papel en la asociación es el de asesorar y ayudar y ha mostrado su decepción tras tres años en política: "He visto que sí se pueden cambiar las cosas, aunque digan que no, pero cuando uno no baja la cabeza ante el poder, es duro a lo que hay que enfrentarse, te defenestran, y si no tienen nada contra ti se lo inventan", ha lamentado.

En un plazo de dos o tres meses la asociación celebrará su primera asamblea para escoger su dirección definitiva y decidir si dan el salto de asociación a partido político de cara a las elecciones del año que viene.