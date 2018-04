La Junta anima al sector del olivar a vender aceites en mercados globales para potenciar más el empleo rural

14/04/2018 - 18:15

La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal, ha animado a profesionales del sector del olivar a generar mayores ventas de los aceites de calidad a buen precio en mercados globales para "potenciar más" el empleo en el ámbito rural.

MÉRIDA, 14 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado durante la inauguración de la III edición de Agroliva en Monterrubio de la Serena (Badajoz), donde ha reiterado que "se están haciendo las cosas bien en el sector del olivar, pero ya no basta con producir calidad y cantidad, aunque es imprescindible y ahí no podemos bajar la guardia, pero eso solo no basta".

En este sentido, García Bernal ha precisado que hay que pensar en mercados globales a la hora de vender, en marcas de calidad, en ofrecer al consumidor "esta joya que es el aceite de oliva en el mejor marco y con la mejor presentación y ligarla con nuevas como puede ser el agroturismo", indica la Junta en una nota de prensa.

Respecto al proyecto de regadío, que según ha dicho "va a ser el gran apoyo e impulso para el futuro del olivar y el aceite de Monterrubio", la consejera ha señalado que tras la publicación esta semana en el Diario Oficial de Extremadura de la declaración ambiental estratégica del Plan General de Transformación, sólo queda aprobarlo en el Consejo de Gobierno y acabar la redacción del proyecto y licitarlo.

Begoña García ha subrayado que "si no hay nadad excepcional" el próximo año comenzaría las obras, que supondrán una inversión de 17 millones de euros, que serán financiadas al 75 por ciento por la Junta de Extremadura y que "demuestran una apuesta clara y rotunda por el olivar y el aceite de Monterrubio y de sus profesionales".