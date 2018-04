El alcalde de Boquiñeni confía en que el caudal del Ebro comience a descender la noche de este sábado

14/04/2018 - 18:47

Durante esta tarde, la cresta de la riada está pasando por Gallur y Pradilla

ZARAGOZA, 14 (EUROPA PRESS)

El alcalde Boquiñeni, Miguel Ángel Sanjuán, ha asegurado que se espera que, "sobre las 22.00 horas" de este sábado, la cresta de la crecida del Ebro haya pasado por el municipio y "comience a descender". Sanjuán ha participado en una reunión del Puesto de mando avanzado de Luceni para preguntar varios asuntos relacionados con la crecida.

Además del estado del río, según ha detallado a Europa Press, ha preguntado cuándo podrían volver al municipio las personas dependientes desalojadas de sus viviendas. "Son personas mayores que quieren estar en sus casas y, como han visto que la crecida no parece tan grande, quieren volver ya".

No obstante, ha manifestado que en el encuentro de Luceni le han transmitido prudencia y "hasta el lunes por la mañana" no se tomará la decisión de si pueden volver o no. "La gente se ha confiado y estamos tranquilos porque la crecida es menor que la de 2015", ha afirmado, al tiempo que ha añadido que "todavía quedan dos metros para llegar a la mota".

Asimismo, ha dicho que desde la Diputación Provincial se están trasladando a Boquiñeni depósitos de agua potable de diez litros porque "el agua de boca sale turbia", debido a las lluvias y así los vecinos "pueden disponer que agua para el consumo".

Por su parte, el alcalde de Pradilla, Luis Eduardo Moncín, ha declarado que en su localidad también están "tranquilos" porque "según las previsiones, es una riada menor que la de 2015". Durante esta tarde, el río en esta localidad ha pasado con 8,49 metros de altura.

"Creemos que ha tardado tanto en llegar hasta aquí porque se han roto motas por la zona de Navarra y se ha expandido agua allí", ha considerado el alcalde. En Novillas, el primer municipio aragonés por el que pasa el Ebro, la punta máxima de la riada ha llegado a las 10.00 horas con una altura de 8,24 metros y, durante esta tarde, el río está en 8,19 metros.