Archivada la denuncia por injurias de Rafael Delgado contra el procurador de Cs Ignacio Delgado por la eólica

15/04/2018 - 11:59

El ex secretario de la Consejería de Economía exigía al parlamentario una rectificación por decir que se encontraba huido

VALLADOLID, 15 (EUROPA PRESS)

La querella por injurias y calumnias presentada en 2016 por el exsecretario de la Consejería de Economía Rafael Delgado contra el procurador de Ciudadanos Ignacio Delgado, a quien exigía una rectificación por unas declaraciones en las que aseguró que se encontraba huido ante su presunta implicación en los casos de 'La Perla Negra' y 'la trama eólica', ha sido archivada.

El ex alto cargo de la Administración regional, uno de los principales investigados en la presunta trama eólica y en las operaciones urbanísticas del edificio de la ADE, más conocido como 'La Perla Negra', y el polígono de Portillo, promovió en su día un acto de conciliación que se celebró sin avenencia en el Juzgado de Primera Instancia 11 de Valladolid y al que siguió la presentación de una denuncia por injurias y calumnias contra el representante de Cs en el Parlamento autonómico.

Las declaraciones de este último fueron efectuadas el día 2 de febrero de 2016 en las Cortes en las que al referirse al exalto cargo de la Junta, investigado por la Fiscalía Anticorrupción por presunto cobro ilegal de comisiones, aseguró que estaba huido y fuera de España y que incluso su familia estaba preocupada.

La rectificación de tales manifestaciones en el juzgado era la condición impuesta por el aludido para no presentar contra el político de Cs una querella por delitos contra el honor, injurias y calumnias, que, como así ha podido saber Europa Press en fuentes jurídicas, ha quedado archivada.

"Él sabrá lo que hace, pero no me va a intimidar. Las declaraciones que hice están ahí, la hice en sede parlamentaria y no hay mucho más que decir", zanjó en su día el parlamentario naranja, quien, en declaraciones a Europa Press, ha expresado su malestar por el hecho de haberse enterado del archivo a través de este medio de comunicación.

"Es una vergüenza que estando querellado no se me haya notificado nada, ni a mi partido. Es una situación incomprensible que debería de corregirse de alguna forma", ha concluido.