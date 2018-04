CyL registró 171.127 bajas por incapacidad temporal en 2017, un 3,5% más, con un aumento del 20,1% desde 2013

15/04/2018 - 12:29

Supone 14.261 bajas al mes con una duración media de 52,67 días

VALLADOLID, 15 (EUROPA PRESS)

El número de bajas por incapacidad temporal (IT) en Castilla y León a lo largo de 2017 ascendió a 171.127, lo que supone un 3,5 por ciento más que el año anterior y un aumento acumulado del 20,1 por ciento desde 2013 cuando finalizó una tendencia descendente iniciada en 2008.

El número de bajas registradas entre los 895.262 afiliados activos medios a la Seguridad Social (un 1,9 por ciento más que en 2016) fue de 83.065 entre los hombres (48,5 por ciento) y 88.059 de mujeres (51,5) y supusieron una media de 14.261 bajas al mes, según los datos de la Consejería de Sanidad recogidos por Europa Press.

Frente a las 171.127 bajas, el número de altas fue de 168.912, un 3,8 por ciento más (una media de 14.076 al mes) y éstas han aumentado un 19,4 por ciento desde 2013 después, al igual que las bajas, de un periodo descendente en los cinco años anteriores.

Por provincias, el mayor número de bajas se registró en Valladolid, con 47.028 (un 4,7 por ciento más), seguida de Burgos con 33.224 (un 4,9 por ciento de incremento) y León, con 27.335 (aumentan un 0,9 por ciento).

Por debajo de las 20.000 ya se sitúa Salamanca (16.830, un 3,2 por ciento más), Palencia (13.541, un 0,8 por ciento más) y Segovia (10.352, un 8 por ciento de incremento).

A continuación se sitúa Ávila, con 8.040, lo que supone el único descenso en número de bajas con respecto al año anterior, un 4,3 por ciento menos, Zamora (7.821, un 5,3 por ciento más) y Soria (6.956 (un incremento del 5,9 por ciento).

El grupo diagnóstico que más procesos ha supuesto es el de otros trastornos y trastornos no especificados de la espalda, con 14.636 y 598.555 días de baja, con 40,9 días por proceso, seguido de otras gastroenteritis y colitis no infecciosas y las no especificadas, que generaron 11.824 procesos y 91.985 días de baja (7,8 por proceso).

Por detrás se situaron los trastornos de ansiedad, disociativos y somatomorfos, con 8.152 procesos y un número más elevado de días de baja que el anterior, con 516.488 y una duración media de 63,4 días por proceso, la cifra más alta de entre los diez más frecuentes.

Estos tres primeros grupos diagnósticos de mayor frecuencia coinciden con los del año anterior y no se han incluido nuevos grupos en estos procesos que más baja generan.

Entre 4.000 y 4.700 procesos estuvieron provocados por otros trastornos y trastornos no especificados de articulación, síntomas generales y gripe, mientras que otros trastornos de región cervical, tendinitis de las inserciones periféricas y síndromes conexos e infecciones agudas de las vías respiratorias superiores generaron entre 3.000 y 4.000. A continuación se situaron otras enfermedades del aparato respiratorio, que supusieron 2.865 procesos.

Así, hay procesos que a pesar de repetirse en gran número a lo largo del año como otras gastroenteritis y colitis no infecciosas y las no especificadas y la gripe tienen un consumo de días de baja pequeño, mientras que los procesos originados por causas músculo esqueléticas conllevan un gran consumo de días de baja.

Por otro lado, si se atiende al número de días de baja, el proceso diagnóstico que más genera es el de otros trastornos y trastornos no especificados de la espalda, con 598.555 días de baja (14.636 procesos y 40,9 días por cada uno), seguido de los trastornos de ansiedad, disociativos y somotomorfos, con 516.488 (8.152 procesos con 63,4 días por cada uno) y otros trastornos y trastornos no especificados de articulación (269.977 días, 4.706 procesos y 57,4 días por cada uno).

El resto de procesos se sitúan por debajo de 200.000 días, según los datos, en los que se observa que existen procesos que, a pesar de no representar una cantidad importante, consumen un gran número de días, como por ejemplo los del grupo de trastorno del disco intervertebral, que superan los 80 días de baja de media por proceso.

Los cinco primeros grupos diagnósticos con más días de baja coinciden con los del año anterior, al igual que el grupo con mayor número de procesos y que causa mayor número de días de baja es el mismo que en años anteriores.

La duración media de las bajas tramitadas en Castilla y León en 2017 fue de 52,67 días y la mayor duración se registra en León, Salamanca y Zamora, con 75,16, 64,58 y 62,31 días, respectivamente, en la línea de años anteriores.

La duración media de las bajas en Castilla y León ha aumentado en más de once días en los últimos diez años, ya que en 2007 era de 41,55 días frente a los 52,67 de 2017.

El número medio de días que cada afiliado está en situación de IT es de 9,94 días al año y, por provincias, destaca León, con 13,15 días de baja por afiliado activo, mientras que Soria y Segovia son las provincias que tienen un menor número de días de baja por afiliado al año, en torno a ocho días, como en años anteriores.