AEMET activa el aviso naranja en la costa de A Coruña por el temporal

15/04/2018 - 13:25

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja en la costa de la provincia de A Coruña por el temporal que este fin de semana afecta al litoral de la Comunidad gallega.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 (EUROPA PRESS)

Así, el aviso se mantendrá a lo largo de toda la jornada del domingo, ya que está previsto que la costa coruñesa registre olas de entre 5 y 6 metros. Además, el resto del litoral gallego permanecerá en aviso amarillo por fuerte oleaje.

La Xunta, a través de un comunicado, recuerda que, ante estos episodios, deben extremarse las precauciones a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y revisarse los amarres de las embarcaciones.

Asimismo, apunta que los puertos también constituyen zonas de riesgo ante la alerta por fenómenos meteorológicos adversos, por lo que insta a evitar recorridos largos por las instalaciones portuarias, con especial atención a puntos expuestos como los diques de abrigo, espaldones o escaleras de acceso, entre otros.

Por otra parte, también invita a no circular en coche por los puertos y no estacionar en las inmediaciones de los mismos, así como a no caminar por los límites del litoral, paseos marítimos y zonas próximas al mar o en puntos cercanos a edificios o elementos que puedan sufrir desprendimientos por los vientos.