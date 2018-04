Valladolid pide el refuerzo del sistema de pensiones, dignidad para los mayores y garantía de futuro para los jóvenes

15/04/2018 - 14:08

Cerca de 2.000 personas se han manifestado este domingo en Valladolid para solicitar al Gobierno el refuerzo de un sistema público de pensiones que garantice "dignidad" a los mayores y avale un futuro para las próximas generaciones de trabajadores bajo el lema 'Por un trabajo digno y unas pensiones dignas'.

VALLADOLID, 15 (EUROPA PRESS)

Esta movilización se enmarca en la convocatoria de manifestaciones de UGT y CCOO, que se han desarrollado entre las 11.30 y las 13.00 horas en todas las capitales de provincia --salvo Segovia, donde se ha realizado una concentración--, además de en las localidades burgalesas de Aranda y Miranda y las leonesas de Ponferrada, Villablino y Astorga. También en la provincia de León, se han convocado concentraciones al mediodía en La Robla, Cistierna, Sahagún y La Bañeza.

Los manifestantes, que han desafiado a la lluvia en esta mañana de domingo, han partido, pasadas las 12.00 horas, desde la plaza de Fuente Dorada hasta la plaza Mayor de la capital vallisoletana. Entre la marabunta de paraguas, precedida por una batucada, destacaban algunas pancartas que rezaban 'Habéis llevado la corrupción al lugar más sagrado de un pueblo' y otra que acusaba a M. Rajoy de "encubridor", junto a los banderines de los sindicatos.

Entre las miles de personas que han respondido a la llamada de los sindicatos, se encontraban el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca; el coordinador general de IU CyL, José Sarrión; los secretarios generales de UGT y CCOO CyL, Faustino Temprano y Vicente Andrés, respectivamente; el presidente regional de Asaja, Donaciano Dujo y el coordinador regional de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Juan Manuel González Palacín.

Los representantes de los sindicatos, Temprano y Andrés, han reiterado las peticiones que ya hicieran en la concentración del pasado 17 de marzo, entre las que ambos han destacado, en declaraciones recogidas por Europa Press, una mesa de negociación con el Pacto de Toledo como marco, la eliminación del factor de sostenibilidad, una pensión mínima de 1.000 euros mensuales, la revalorización de las pensiones según el IPC y la retirada de la Reforma Laboral.

Además, Temprano ha recalcado que esta manifestación no remite únicamente a los jubilados, sino también a aquellos trabajadores que están aún en activo, así como a los jóvenes, pues "si hay trabajo digno el sistema público de pensiones estará garantizado", ha asegurado.

Mientras, Andrés ha apuntado que el "actual momento de crecimiento económico" permite al Gobierno trasladar fondos de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) al "futuro y refuerzo" del sistema público de pensiones, que es "potente, además de solidario tanto intergeneracional como interterritorialmente".

MASACRE DE LAS PENSIONES

Por su parte, el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha destacado que hay "más razones que nunca" para defender el sistema de pensiones porque las políticas del Partido Popular "están cargándose de forma premeditada" el mercado laboral, la dignidad de los trabajadores y el presente y el futuro de los pensionistas de este país.

En ese sentido, ha afirmado que el PSOE defenderá "con uñas y dientes" el sistema actual porque no se "resignará" frente a aquellos que pretenden convencer de que "está en peligro y no existe otro modelo". Las pensiones, ha agregado, no son "migajas", ni una "dádiva" que el PP pueda "dar y quitar a su antojo", sino que son un derecho de los trabajadores, logradas con el "esfuerzo diario de sus cotizaciones".

Sin embargo, el coordinador general de IU CyL, José Sarrión, ha recordado que el sistema público de pensiones, "fundamental" para una sociedad democrática, ha sido "masacrado" por los últimos gobiernos, tanto por parte del PSOE de Rodríguez Zapatero, que impulsó el "pensionazo" que hoy obliga a jubilarse con 67 años, como por la reforma "enormemente agresiva" del PP, que debe ser "eliminada con contundencia".

Asimismo, Sarrión ha apuntado que "una sociedad que no cuida a sus mayores no es una sociedad digna", precisamente porque "quien más a va a pagar el recorte de las pensiones serán las próximas generaciones", ha zanjado el procurador.

GARANTÍA DEL RELEVO GENERACIONAL

Por último, los representantes de Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs) Donaciano Dujo, de Asaja, y Juan Manuel González Palacín, de UCCL, han defendido las pensiones no solo sirven para que vivan "dignamente" aquellos agricultores que han sumado más de 40 años de vida laboral, sino para "garantizar el relevo generacional", puesto que "sin pensiones dignas, no habrá nuevas incorporaciones al campo".