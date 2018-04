La valedora alerta que la modernización de los servicios sociales "no puede ser a costa" de las personas mayores

15/04/2018 - 15:21

Destaca el aumento de las quejas relacionadas con el rural el pasado año

La valedora do Pobo, Milagros Otero, ha alertado que, en ocasiones, la modernización y digitalización de los servicios sociales deja atrás a las personas mayores, por lo que ha instado a que sean tenidas en cuenta, especialmente aquellas que viven solas y en zonas del rural mal comunicadas.

Así lo ha expresado en una entrevista en RNE recogida por Europa Press en la que Otero ha aclarado que no se opone a la "modernización" del acceso a los servicios, pero que ésta no puede llevarse a cabo "a costa" de los derechos de ciertos colectivos con más dificultades para adaptarse a estos cambios.

De este modo, ha puesto como ejemplo a las personas mayores "que viven solas" y en zonas del rural "donde las comunicaciones telefónicas son malas e Internet casi no existe".

"Estas personas necesitan un teléfono para avisar de que les vaya a buscar una ambulancia. Si aún por encima, cuando llaman, les atiende una operadora, se pierden. Bueno, se pierden ellos y me pierdo yo", ha incidido.

Esta cuestión ha sido uno de los asuntos destacados en el informe anual que el Valedor do Pobo trasladó esta semana al presidente de la Cámara gallega, Miguel Ángel Santalices.

RURAL Y SANIDAD

Según Milagros Otero, el número de expedientes tramitados por la institución que dirige relacionadas con el rural creció de forma importante en relación al anterior ejercicio y se situó en el 12 por ciento del total.

Otero ha indicado que este aumento está relacionado "en gran medida" con la intención de "acercar la institución al rural" que, hasta este año, tenía una presencia "nula" en las actuaciones del Valedor.

"Yo misma me acerqué para conocer de primera mano", incide Otero, que apunta que se enviaron "encuestas sobre servicios sociales y necesidades" a "200 ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes". "Me ofrecía a visitarlos, aunque algunos no les interesó que fuese", ha comentado.

Así, ha asegurado que la ola de incendios registrada en Galicia en octubre del pasado año "no fue el leitmotiv" de las quejas recibidas desde el rural, aunque sí hubo presencia de aquellas relacionadas con la "mala limpieza" del monte en ciertas áreas.

En cuanto a la sanidad, cree que Galicia "no tiene" un mal sistema sanitario, aunque reconoce que se puede "mejorar" y que las quejas relacionadas con este ámbito que recibe el Valedor "son parecidos cada año".

"Eso es una pena, siento decir que estamos trabajando en cosas que no están resueltas. Como por ejemplo las listas de espera. No fuimos capaces de ayudar a quien lo necesita y el problema sigue estando ahí", admite.

DESIGUALDAD Y ACCESIBILIDAD

Por otra parte, la valedora insta a no conformarse con los pasos dados en materia de igualdad pues sigue existiendo una brecha entre hombres y mujeres "en Galicia, en toda España y todo el mundo".

"No es suficiente, son buenas todas las formas de sensibilización, pero no es suficiente. No se puede quedar uno tranquilo diciendo que tenemos un Día de la Mujer. Es un gesto, pero no más", ha remarcado.

En cuanto a los problemas de las personas con discapacidad, Milagros Otero, cuya institución presentará un informe sobre este asunto en los próximos meses, ha calificado este asunto de "preocupación enorme".

Y es que el Gobierno incumple desde el pasado mes de diciembre la ley que obliga a adaptar edificios y elementos arquitectónicos para la accesibilidad de las personas con discapacidad.

Por último, Milagros Otero pone como objetivo de la institución penetrar de mayor forma en la sociedad, ya que considera que ése es el camino que permitirá hacer un mejor trabajo. "Queda trabajo por delante, tendré más fuerza cuanta más fuerza me dé la ciudadanía", concluye.