Somos Región pide el PP el cese de Arroyo como candidata a la Alcaldía de Cartagena "por incompatibilidad"

15/04/2018 - 16:59

Somos Región, partido de carácter regional liderado por Alberto Garre que el pasado sábado recibió un importante respaldo social al abarrotar el Paraninfo de la Universidad, no ha tardado en reaccionar ante el primer reclamo de la actualidad política regional.

MURCIA, 15 (EUROPA PRESS)

La designación oficial de la actual consejera portavoz del Gobierno, Noelia Arroyo, como candidata a la alcaldía del Ayuntamiento de Cartagena, sitúa al Partido Popular en una situación "de incompatibilidad manifiesta al confundir en una misma persona, no electa en las urnas, los intereses institucionales y electorales".

Somos Región, para un mayor soporte de su petición de cese, sitúa al Partido Popular en la Región de Murcia y a su presidente regional, Fernando López Miras, "ante la propia doctrina de la calle Génova y ante el espejo del actual presidente Mariano Rajoy quien tuvo que dimitir, a petición de José María Aznar, cuando éste lo designó candidato a sucederle en el Gobierno de España".

"O cuando, años después, Rajoy repitió la misma fórmula con el entonces ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, al nombrarlo candidato a la presidencia del País Vasco", han apuntado.

José Gabriel Ruiz, coordinador general de la formación política regional, indica que "es evidente que López Miras al designar a Noelia Arroyo como candidata a presidir el Ayuntamiento de Cartagena ha vuelto a confundir sus intereses de partido con los institucionales. No se puede ser Consejera y Portavoz del Gobierno Regional y, a la vez, candidata al Ayuntamiento de Cartagena".

"Desempeñar el cargo de Consejera de Transparencia y Participación Ciudadana y, al mismo tiempo, estar dedicada a velar por sus intereses electorales en Cartagena, es una grave falta de ética pública. No es una cuestión de valoración política de un adversario porque ya dijo nuestro presidente Alberto Garre que, bajo esa perspectiva, es la mejor candidata para nosotros. Estamos hablando de otra cosa. La misma persona que, como consecuencia de una designación política, no de una elección democrática, debe representar a todos los murcianos no puede, a la vez, estar dedicada a sus intereses electorales en Cartagena. Otra cosa sería si el cargo que ostenta fuese fruto de un proceso electoral como ocurre en los casos, por poner ejemplos, de alcaldes o presidentes", añade.

EL PP DEBE PAGAR SU CAMPAÑA

Para el coordinador general de Somos Región "si la señora Arroyo, o cualquier otra persona, quiere hacer su campaña en Cartagena está en su derecho. Nadie se lo discute. Pero es el mismo derecho que tenemos nosotros para pedir que esa campaña se la pague el Partido Popular y no que se la paguemos todos los contribuyentes".

"Comportamientos así son los que generan desafección de los ciudadanos por la política. No parece admisible que en un Estado en el que existe la división de poderes, alguien pretenda sostener su campaña electoral desde una institución como el Gobierno Regional. Y máxime cuando ese alguien no ha sido elegido por la ciudadanía para ese cometido público", ha añadido Ruiz.

En su opinión, si el cese de Arroyo no se produce de inmediato, López Miras "va a tener muy difícil explicar a la opinión pública por qué Aznar, Rajoy y Alfonso Alonso, entre otros muchos, siguieron esos pasos y el PP en la Región de Murcia no lo hace. O por qué el PP pidió esas medidas cuando eran otros los que gobernaban. Igual es que eso también forma parte de su 'nuevo código ético regenerador' del señor López".