Melilla emplea cerca de 300.000 euros anuales para subvencionar el autobús urbano a mayores de 60 años

15/04/2018 - 18:16

La Consejería de Bienestar Social de Melilla ha destinado cerca de 300.000 euros al año para la subvención al transporte urbano de mayores de 60 años que reúnan una serie de requisitos, facturando 560 bonos mensuales, que constan de 60 viajes cada uno de ellos.

MELILLA, 15 (EUROPA PRESS)

El precio del billete de autobús es de 0,85 euros, del cual la Ciudad Autónoma subvenciona el 80 por ciento, y el 20 por ciento restante lo aporta el usuario.

Según ha explicado el área que dirige Daniel Ventura (PP), "este programa supone un ahorro del 80 por ciento sobre la tarifa del transporte colectivo urbano, mediante la tarjeta recargable que facilita la Sociedad Cooperativa Ómnibus de Automóviles (COA) de Melilla, previa presentación del carné expedido por la Consejería de Bienestar Social, en los términos establecidos en el Reglamento que lo regula".

Así, ha detallado que vienen facturando 560 bonos mensuales, y que el gasto ejecutado en el año 2017 fue de 275.546,88 euros.

Para beneficiarse de esta medida, los interesados tienen que cumplir una serie de requisitos, como ser residente en la ciudad de Melilla debidamente autorizado; ser mayor de 60 años en el momento de la presentación de la solicitud; ser pensionista de jubilación y/o viudedad o cónyuge de pensionista y no superar ingresos económicos equivalentes a 15 veces el salario mínimo interprofesional (SMI), y no percibir el plus de transporte del Imserso.

En el caso de solicitud de dos cónyuges sin que uno de ellos reciba pensión, no deben superar ingresos económicos equivalentes a dos veces el SMI.

La venta y la aplicación del 'Bonobús Accesible', para un máximo de 560 usuarios, como título personal e intransferible, válido para 60 viajes, renovables y por un importe de 10,20 euros --correspondiente al 20 por ciento de la tarifa oficial aplicable--, al que se le podrá sumar el importe de tres euros por la expedición del soporte físico inicial del bonobús asumible directamente por el beneficiario, válido para todas las líneas de transporte público en autobús dentro del municipio de Melilla, para todo beneficiario del Programa de Subvención al Transporte Público que debidamente se acredite con el correspondiente carné.