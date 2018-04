Aliaga (PAR) resalta el malestar de algunos ciudadanos ribereños ante la falta de medidas para paliar las crecidas

15/04/2018 - 18:21

El presidente del Partido Aragonés (PAR) y portavoz de la formación en las Cortes aragonesas, Arturo Aliga, ha resaltado el malestar de algunos ciudadanos ribereños ante la falta de medidas tomadas en el cauce del Ebro para paliar los efectos de las crecidas. Así lo ha indicado, en declaraciones a Europa Press, después de visitar este domingo los municipios de Villafranca y Osera.

ZARAGOZA, 15 (EUROPA PRESS)

Allí, representantes municipales le han trasladado que la gente está "molesta" porque "cada cierto tiempo" hay una crecida que afecta a sus municipios. "No entienden que no se tomen más medidas, porque es verdad que la coordinación o la información realizada para que no haya afecciones en cascos urbanos ha funcionado, pero hay muchos problemas con los cultivos".

Aliaga ha recordado que en la crecida extraordinaria del año 2015 muchas huertas, instalaciones de los agricultores y los caminos se vieron afectados por el agua: "Estos problemas tardan en solucionarse y hay cultivos que se pierden". Ha explicado que parte se recupera con los seguros agrarios, pero que si se producen numerosas crecidas en tan corto periodo de tiempo los ciudadanos están "molestos" porque sufren "las consecuencias".

El presidente del PAR también mantuvo una reunión el viernes con algunos alcaldes y concejales de varios municipios ribereños como Alfajarín, Villafranca y Osera, en esta ocasión en la sede de la formación en Zaragoza. Ya entonces manifestaron su preocupación porque la crecida, antes de llegar la punta, estaba afectando a muchos cultivos y granjas.