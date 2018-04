Sólo el 27,4% de los contribuyentes murcianos marca la 'X Solidaria' y la 'X' de la Iglesia conjuntamente

16/04/2018 - 12:44

Las ONG y la Iglesia instan a marcar las dos casillas conjuntamente porque no son excluyentes y "no restan, sino que suman" ayudas

MURCIA, 16 (EUROPA PRESS)

Sólo 164.994 contribuyentes de la Región de Murcia, el 27,74 por ciento del total, marcaron en su declaración de la Renta la 'X solidaria' y la 'X' de la Iglesia Católica conjuntamente, y las ONG han instado a aumentar este porcentaje teniendo en cuenta que las dos casillas "suman" sus aportaciones, duplicando el beneficio a los proyectos que trabajan con los más necesitados, y "no implican tener que pagar más impuestos ni te devuelven menos dinero".

Así lo han hecho saber en una rueda de prensa el presidente de la Plataforma del Tercer Sector en España, Luciano Poyato, que ha presentado la campaña de la 'X Solidaria' 2018 acompañado por el presidente de la Plataforma del Tercer Sector en la Región de Murcia, Diego Cruzado; la Secretaria general de CERMI autonómico, Teresa Lajarín; el presidente de Cáritas y Obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca y el director estatal de Fundación Cepaim como miembro y representante de la Plataforma de ONG de Acción Social, Juan Antonio Segura, plataforma encargada de la organización de la campaña.

En este sentido, Lorca Planes ha querido resaltar a los que marcan solo la 'X' de la Iglesia, "seguramente porque no conozcan que pueden simultanear ambas opciones, y que, marcando conjuntamente las dos casillas, duplicarán así su contribución (0,7% + 0,7% = 1,4%)", de manera que los contribuyentes estarían destinando un 1,4% en vez de un 0,7% de sus impuestos sin que eso les repercuta en su declaración de la Renta, ya que la ayuda no se divide y a los contribuyentes no les costará más, ni les pagarán menos".

En este sentido, cabe destacar que el 32,7 por ciento de los contribuyentes de la Región (192.578) no marca ninguna de las dos casillas, frente al 33 por ciento de la media nacional; mientras que un 16,22 por ciento de los murcianos (96.533) sólo marca la casilla de la Iglesia Católica, un porcentaje superior al de la media nacional del 13 por ciento.

Asimismo, un 23,66 por ciento de los contribuyentes de la Región (140.792) marcan sólo la 'X solidaria', frente al 33 por ciento de la media nacional; y sólo un 27,74 por ciento de los murcianos marcaron conjuntamente la 'X Solidaria' y la 'X' de la Iglesia (164.94), frente al 21 por ciento de la media de España.

En definitiva, las ONG han denunciado públicamente que el 48,6 por ciento de los contribuyentes de la Región aún no marca la 'X Solidaria', frente al 46 por ciento nacional, con lo que se han dejado de recaudar unos siete millones de euros de forma estimada sólo en la Comunidad de Murcia.

En cambio, gracias al 51,45 por ciento de los murcianos que sí que marcó la 'X Solidaria en su declaración de la Renta el año pasado se pondrán en marcha en la Región de Murcia un total de 336 programas desarrollados por 89 ONG de Acción Social, por un importe de 7,2 millones de euros. "Marcar la casilla 106, la llamada 'X Solidaria', no cuesta nada y con un simple gesto contribuye al apoyo de miles de programas dirigidos a los más necesitados", ha señalado Cruzado.

