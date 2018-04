Consejera de Transportes dice que no hay motivos para la dimisión de Cifuentes y solo se plantea su continuidad

16/04/2018 - 12:53

La consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo, ha asegurado que no hay motivos para que dimita la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por la polémica del máster de la Universidad Rey Juan Carlos y que solo se plantean su continuidad.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado a los medios de comunicación tras la presentación del logotipo ganador para conmemorar el centenario de Metro de Madrid y en referencia a la situación que atraviesa la presidenta regional.

"La presidenta no está investigada, no está imputada y no está inmersa en ningún procedimiento judicial que le afecte", ha subrayado Gonzalo.

En este sentido, ha señalado que únicamente se plantea se plantea su "continuidad" al frente de la Comunidad de Madrid y la Presidencia del PP regional.

También ha lamentado que en estos días solo se hable de la polémica del máster y no se "pone en valor" logros de gestión del actual Gobierno regional.

"Me gustaría que todos los que formamos parte del Gobierno y del partido lancemos un mensaje claro y nítido de que nuestra presidenta, la persona que lidera nuestro proyecto en la Comunidad de Madrid, es una persona que no está investigada ni imputada y que no tendría que dimitir en ningún caso", ha asegurado la consejera de Transportes.