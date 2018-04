PSOE y Cs ven "injustificado" el aumento de alturas en los PERIs industriales y piden un "estudio detallado"

16/04/2018 - 13:01

Los portavoces de los Grupos Municipales del PSOE y de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Logroño, Beatriz Arraiz y Julián San Martín, se han mostrado este lunes "contrarios" al acuerdo de la Junta de Gobierno Local que permite el incremento de alturas, hasta en 9 metros, en edificios de los PERIs de reconversión industrial.

LOGROÑO, 16 (EUROPA PRESS)

Un cambio, han argumentado ambos portavoces, que ven "injustificado" y "falto de transparencia", ya que se ha aprobado "sin tener a nadie en cuenta", y ante el que piden "que no sea 'café para todos' sino que se realice un estudio detallado por zonas".

Como ha incidido en rueda de prensa Julián San Martín, "el pasado 21 de febrero, la Junta aprobó una modificación del Plan General Municipal para el aumento de alturas en 9 metros, lo que supone tres pisos más", en los 40 PERIs de reconversión industrial en la ciudad, de los que, como ha recordado, 20 están agotados.

"Once concejales no estamos de acuerdo con este cambio, y es un asunto que tiene que ir a pleno", ha advertido San Martín, quien ha acusado al equipo de Gobierno municipal de "falta de transparencia y oscurantismo" en la tramitación de esta modificación "cuando es un asunto que es de vital importancia para los vecinos y para el desarrollo de la ciudad".

En sus palabras, "se suben las alturas en nueve metros, pero por qué se hace, no tenemos una argumentación de las razones, no hay un estudio detallado sobre el tema". Por eso, ha considerado esta decisión como "una arbitrariedad, algo injustificado".

Incluso, el portavoz 'naranja' ha apuntado que "la jurisprudencia considera que las modificaciones del PGM tienen que tener una motivación de interés general", algo que, a su juicio, en este caso no se produce, sino que "es una decisión unilateral, falta de transparencia, además de ser arbitraria porque se ha hecho sin contar con nadie en un tema de vital importancia".

En este sentido, tanto San Martín como Arraiz han puntualizado que, en general, no se posicionan en contra de este tipo de modificaciones "pero como algo puntual, no como norma". Así, la portavoz socialista ha insistido en que "en cualquier cambio urbanístico debe prevalecer el interés general, y este cambio en concreto, poder aumentar tres alturas en todas partes, es un 'café para todos' no argumentado".

Para Arraiz, este tipo de cuestiones deben incluirse en la revisión del Plan General, un tema "que va demasiado lento, se lleva demorando desde la anterior Legislatura", ya que son asuntos que, además de en los PERIs industriales, "ya se están dando en otras zonas", y ha citado en concreto el caso reciente de Jorge Vigón "para igualar alturas".

"Queremos -ha señalado- que se tenga un criterio basado en el interés general y en la relación con el entorno más cercano, porque, además, el aumento en nueve metros puede no ser proporcional según las zonas y las alturas que ya se tengan. Por eso, pensamos que sería necesario un estudio serio y detallado de cada zona, contando además con la participación de los vecinos".

Si la situación continúa sin cambios, ya que aún la decisión no ha pasado todavía ni por Comisión informativa ni por pleno, "no tendrán el voto a favor de PSOE y de Ciudadanos". "Pedimos una revisión del PGM, y que lo hagan ya, y, así, sí nos tendrán a su lado, pero, con este tipo de parches, no", ha concluido Beatriz Arraiz.