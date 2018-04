Madrid. el pp pide a carmena el cese de arce como prueba de que quiere reconocer a la policía municipal

16/04/2018 - 12:56

MADRID, 16 (SERVIMEDIA)

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, reclamó este lunes a la alcaldesa, Manuela Carmena, el cese de la concejala Rommy Arce como prueba de que realmente tiene voluntad de mostrar reconocimiento a la Policía Municipal, uno de cuyos sindicatos se querelló contra ella por presunto delito de odio por sus tuits tras la muerte del mantero Mame Mbayé.

Almeida, que asistió a la entrega de la Llave de Oro de Madrid al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, se refirió a las declaraciones de Carmena en la Comisión de Cultura y Deporte en las que rechazó la petición del PP de conceder una Medalla de Oro a la Policía Municipal alegando falta de tiempo pero anunció una campaña de promoción y apoyo a la labor de este Cuerpo.

El portavoz popular insistió en que "no hay ningún obstáculo si Manuela Carmena pretende hacer ese reconocimiento" aunque alegue falta de tiempo, pero a la vez dijo alegrarse de que, "a rebufo de la propueta del Grupo Popular", vaya a hacer esta campaña en colaboración con los grupos municipales.

Eso sí, para ese acuerdo entre los grupos, que dijo que el PP no se cree, puso como condición que Carmena cese a Arce, contra la que la Unión de Policía Municipal se querelló por los tuits posteriores a la muerte de Mbayé. Para Almeida, este cese es "el mejor reconocimiento que se puede hacer a la Policía Municipal" y "todo lo demás es buenismo, una cortina de humo, propaganda", y disfraza una "voluntad no real" de homenajear a la Policía Municipal. Por eso, invitó a Carmena a no quedarse en "únicamente palabras" y ganarse la credibilidad con acciones como el cese de Arce.

En la siguiente comisión, la de Economía y Hacienda, el portavoz popular, Íñigo Henríquez de Luna, abundó en esta cuestión al acusar al Gobierno municipal de "tapar con una campaña de imagen" la irresponsabilidad en que incurrieron sus miembros con su "incitación al odio" tras los hechos de Lavapiés y, aparte del de Arce, extendió su exigencia de cese al delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero.

(SERVIMEDIA)

16-ABR-18

KRT/caa