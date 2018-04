Dancausa dice que el caso Mercamadrid fue un "montaje" de AM para "difamarles" y estudia denuncia por dañar su honor

16/04/2018 - 13:23

Acusa a Sánchez Mato e Higueras de "engañar" a la Fiscalía en su denuncia

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, se ha alegrado este lunes de la petición de archivo de la causa judicial del 'caso Mercamadrid' por parte de la Fiscalía y considera que la denuncia contra ella y otros miembros del anterior Consejo de administración de esta empresa pública fue un "montaje" por parte de Ahora Madrid (AM) para "difamarles", por lo que estudiará emprender acciones judiciales por un supuesto daño a su honor.

"Estoy muy satisfecha por la decisión de la Fiscalía de solicitar el archivo de esta causa. Esto lo que hace es demostrar mi inocencia, cosa que he mantenido desde el primer momento y avala mi posición, en la que siempre he dicho que en la denuncia que formuló por parte del Ayuntamiento, se han omitido datos que eran esenciales para entender la operación de Mercamadrid. Siempre he tenido la conciencia tranquila y, por tanto, siempre he actuado en favor de la empresa y de los madrileños y sabía que este tema no puede acabar de otra forma que el archivo porque no había ninguna culpabilidad por mi parte", ha dicho a los medios este mediodía.

Dancausa ha afirmado que la denuncia interpuesta hace dos años por la actual presidenta de esta empresa, Marta Higueras, y el también concejal madrileño Carlos Sánchez Mato es "un montaje por parte del partido que está en el Gobierno en el Ayuntamiento". "Ha quedado acreditado que plantearon una denuncia que omitía datos esenciales a la Fiscalía y que, por tanto, no debería tener un resultado cierto, como ha sucedido ahora. Ellos han engañado a la Fiscalía en su denuncia", ha señalado.

Por otra parte, la delegada considera que también aquí "se ha cometido un fraude a todos los madrileños, ya que se han utilizado el tiempo y los recursos de los madrileños por parte del Ayuntamiento para iniciar una denuncia que ellos sabían que era falsa, porque conocían los datos esenciales de la operación de Mercamadrid".

Por todo ello, ha anunciado que una vez resuelva el asunto el juez, que espera que tome la misma decisión que la Fiscalía, estudiará las acciones judiciales correspondientes "para denunciar el daño que se ha hecho a su honor y reputación", que son dos temas que a ella le "importan extraordinariamente".

"He estado 40 años en la Administración jamás he tenido ningún tipo de problema o denuncia y no voy a consentir que ahora estas personas manchen mi reputación, que he tratado de mantener toda mi vida de forma seria y rigurosa", ha añadido.

La representante del Gobierno central en Madrid ha acusado además a los concejales de "utilizar esta causa" para "difamarles". "Es el momento de decir a las personas que no todo vale, que no se puede estar permanentemente sembrando sospechas infundadas sobre personas que tienen un prestigio, recorrido, que tienen que hacer y firmar operaciones importantes para los madrileños y ponerlos todo el día en duda, porque al final lo que están haciendo es manchar la política y a todos los políticos y de alguna forma que los que tenemos que administrar sus bienes estemos en la duda. Yo creo que esto no debe de ser así", ha concluido.