Maíllo (IU) aboga por poner la defensa de las pensiones en "primera línea" y llama a los jóvenes a movilizarse

16/04/2018 - 13:33

El coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, ha hecho hincapié este lunes en la necesidad de "poner en primera línea" la defensa del sistema público de pensiones, al tiempo que ha reiterado su apoyo a todas las movilizaciones programadas con este fin y ha llamado a los jóvenes a sumarse a las mismas.

HUELVA, 16 (EUROPA PRESS)

Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a los periodistas Maíllo en Huelva, donde ha participado en una concentración convocada por la plataforma en defensa de las pensiones públicas en la Plaza de la Constitución, frente al Ayuntamiento.

En este sentido, el líder de izquierdas ha reivindicado la defensa del "modelo de pensión pública frente a la hoja de ruta del Gobierno del PP para la contratación de fondos de pensiones privados".

Tras remarcar que en los Presupuestos Generales del Estado se deben incluir partidas para el sostenimiento de las pensiones, Maíllo ha recordado las iniciativas presentadas tanto en el Parlamento andaluz como en el Congreso en este sentido.

El coordinador general de IULV-CA ha calificado de "indecente" la revalorización del 0,25 por ciento del Gobierno y ha reiterado que su formación estará "en todas las movilizaciones en defensa de las pensiones públicas".

Además, ha hecho un llamamiento a los jóvenes para que se sumen a las movilizaciones ya que, a su juicio, no es solo un problema de las personas mayores. "Se trata de la sostenibilidad de las pensiones y, si no las defendemos, no las tendremos después", ha dicho. Por ello, ha dejado claro que Izquierda Unida en el Parlamento andaluz y Unidos Podemos en el Congreso pondrán "en primera línea de combate la defensa de las pensiones".