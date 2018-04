Podem: "Sería bueno que las personas afectadas por el auto por la presunta financiación irregular dejaran sus cargos"

16/04/2018 - 13:45

Subraya que Compromís y PSPV deben garantizar que sobre las instituciones valencianas "no haya duda de posible corrupción"

VALENCIA, 16 (EUROPA PRESS)

El Secretario de Análisis Político de Podem y senador de esta formación, Ferran Martínez, ha considerado este lunes que sería "bueno" que las personas que aparecen en el auto del Juzgado de instrucción 21 de València sobre la presunta financiación irregular del PSPV y Bloc, partido mayoritario de Compromís, en 2007 deben dejar los puestos de responsabilidad que actualmente ocupan en las instituciones valencianas.

"Hay personas que ocupan puestos de responsabilidad muy importantes en las instituciones valencianas que aparecen en un auto judicial y lo que pedimos es que los partidos del Consell resuelvan esta contradicción para que no quede margen de duda de que las instituciones valencianas están manchadas de corrupción", ha subrayado.

Así lo ha indicado Martínez en una rueda de prensa, junto a la Secretaria de Acción Institucional y diputada en el Congreso, Àngela Ballester, para tratar los acuerdos adoptados por la ejecutiva de la formación y en la que ha mostrado la "enorme preocupación" del partido morado sobre la investigación por presunta financiación irregular de PSPV y Bloc.

Además, ha subrayado que "no comparten ni entienden" las declaraciones de los portavoces de estas formaciones en las que "minimizan la importancia política de estas graves informaciones, refugiándose en que los hechos ya han prescrito y en que no hay trama". En este sentido, ha puntualizado que el hecho de que los delitos hayan prescrito no supone que "no haya una responsabilidad política".

"DEBEN RESOLVER LA CONTRADICCIÓN"

A su juicio, los dos partidos deben "resolver la contradicción que existe entre formar parte de un gobierno que se reivindica como garante de la regeneración democrática y al mismo tiempo tiene en cargos de responsabilidad política a personas que parecen en el auto judicial".

Por ello, ha emplazado a PSPV y Bloc a que tomen las medidas "adecuadas" para "garantizar que sobre las instituciones valencianas no pese ninguna duda de posible corrupción". "Creo que tiene que estar en manos del Bloc y del PSPV, que son los afectados, las decisiones correspondientes. Nosotros lo que hemos hecho en todo momento es mostrarnos muy exigentes y vamos a seguir haciéndolo", ha subrayado.

No obstante, ha puntualizado que "sería bueno que las personas que están afectadas por este auto dieran un paso al lado y dejaran los cargos de responsabilidad que ocupan actualmente".

Preguntado, en concreto, por si cree que deben dimitir el actual asesor del presidente de la Generalitat y exalcalde de Gandia José Manuel Orengo y el asesor del presidente de Les Corts, Lluís Miquel Campos, Martínez ha insistido en que es una "contradicción" que personas que aparecen en un documento judicial ocupen cargos de responsabilidad, pero ha remarcado que son los partidos los que deben de tomar las medidas.

Asimismo y cuestionado sobre si el presidente del parlamento valenciano, Enric Morera, que en 2007 era el secretario general del Bloc debe también dar un paso atrás, ha puntualizado que habrá que esperar a que los partidos hagan pública toda la información. "Ya hemos dicho que deben ser capaces de resolver esta cuestión y si hay responsabilidades políticas que asumir, las habrán de asumir", ha zanjado