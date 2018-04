El festival Sons Solers tendrá a Mishima y Ramon Mirabet el 13 de julio

16/04/2018 - 13:54

Su aforo pasará de 850 a 1.000 localidades en su quinta edición

SANT PERE DE RIBES (BARCELONA), 16 (EUROPA PRESS)

El V Festival Sons Solers, que se celebra en la finca Sons Solers de Sant Pere de Ribes (Barcelona), tendrá el viernes 13 de julio a Mishima, Ramon Mirabet, Animal, Luthea Salom y Guillem Roma.

En rueda de prensa, el director del festival, Jordi Bernet, ha detallado que la banda de David Carabén, Mishima, presentará en el festival su octavo disco 'Ara i res' tras un par de ediciones "detrás del grupo", a la vez que Mirabet desgranará el disco que lanzará esta primavera --del que ha avanzado el single 'Magic'-- tras ser el artista emergente más destacado del circuito catalán hace dos años.

Animal desplegará su nuevo 'La melodia del foc', tras un primer disco "revelación"; la barcelonesa Luthea Salom --responsable de la banda sonora de la serie 'Cites'-- repasará los hits de su último trabajo 'A Garde to Dream', y el joven con influencias latinoamericanas Guillem Roma llevará al público de Sant Pere de Ribes su nuevo 'Connexions'.

Bernet ha declarado su amor por la finca y la necesidad que había antes de empezar a organizar el festival de ponerla al servicio de los vecinos y ciudadanos: "Sons Solers pertenece a la comunidad y al territorio", ha destacado.

PRECIOS POPULARES

Ha reivindicado que los precios del festival tienen la aspiración de ser populares para llegar a los bolsillos de todos los vecinos, de modo que éstos han pasado de una cantidad promocional inicial de 25 euros tras el anuncio de Animal, a 30 euros desde este lunes, y 35 en taquilla --las mismas tarifas que la anterior edición--.

Ha dicho que su vocación es que el festival no sea caro, no haya que correr y se vea a los artistas de manera tranquila y relajada: "Queremos que sea un 'slow festival', que no haya conciertos solapados".

Tras agotar entradas en las dos últimas ediciones, el certamen pasará este año de 850 a 1.000 entradas a la venta, ya que dispondrá de una nueva distribución de la zona gastronómica que permitirá esponjar los espacios; además tendrá parking gratuito y entrada gratis para los menores de 12 años.

La directora de la finca, Cristina Muñoz, ha destacado que la novedad de esta edición será el traslado de la zona gastronómica para ganar en comodidad y dar un mejor servicio, además de permitir una mayor afluencia en el festival.

La alcaldesa de la localidad, Abigail Garrido, ha celebrado la trayectoria del festival durante estos cinco años, con un proyecto "que cuadra muy bien con el ADN de Sant Pere de Ribes", en una cita familiar, que pone el territorio como activo de primer orden.