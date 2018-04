PP rechaza el Crédito al creer que "hay un pacto encubierto" mientras IU le acusa de usar una "maniobra de distracción"

16/04/2018 - 14:11

Las comparecencias informativas acerca del Proyecto de Ley del Principado de Asturias sobre financiación de créditos adicionales a la prórroga presupuestaria celebradas este lunes en la Junta General han terminado con el rechazo del PP y Ciudadanos a la Ley y la acusación de los 'populares' de que hay "un pacto encubierto" entre las tres fuerzas de izquierda. El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, ha negado este extremo y ha criticado al PP por plantear una "maniobra de distracción" para evitar hablar de la negativa del PP a apoyar el crédito.

OVIEDO, 16 (EUROPA PRESS)

El primer diputado en tomar la palabra durante el turno de fijación de posiciones de la comparecencia ha sido el 'popular' José Agustín Cuervas-Mons, quien ha ahondado en la idea del "pacto encubierto" afirmado que la existencia de un "tripartito asturiano" sería "lo peor" que le podría ocurrir a Asturias y a los intereses generales de los asturianos.

Sobre la ley, ha afirmado que se trata de "otra oportunidad perdida" que el Principado vende como "la gran solución para Asturias", cuando a su modo de ver es "un premio de consolación. "El colmo es que en este proceso algunos de los grupos de la izquierda se quejen de que se obstruya la tramitación. Estamos en las fechas en las que estamos por su falta de capacidad", ha aseverado.

Desde Ciudadanos el diputado Armando Fernández Bartolomé ha cargado contra la ley de financiación por "condicionar" las inversiones a más ingresos y porque esta propuesta es de "puro mantenimiento" con más deuda y una inversión "menguante". "Lo más novedoso", ha dicho, es que "Podemos no haya preguntado nada" durante las comparecencias.

Fernández Bartolomé ha insistido en que este proyecto "no va por la línea de lo que necesita Asturias" de innovación, creación de empleo, creación de empresas, mayor relevancia de iniciativa particular, o libertad de mercado.

Llamazares, por su parte, ha cargado contra el PP por afirmar que existe "una conspiración". "La cosa es no hablar del misterio", ha dicho, y plantear una "maniobra de distracción" afirmando que puede haber "un nuevo crédito en esta cámara".

Todo ello, ha explicado el portavoz de IU, para "enredar y retrasar aún más" la aprobación del crédito que incluso el PP "ha negociado". "La mayor parte de los grupos hemos hablado de este crédito, algunas partidas se corresponden con la negociación que hemos tenido", ha recordado.

Por su parte el diputado de Podemos Enrique López ha respondido al PP afirmando que "lo peor" que le podría ocurrir a Asturias no es un tripartito, sino que "un partido corrupto como el suyo pudiera estar al frente de las instituciones asturianas".

Ya en lo relativo a las cuentas López ha puesto el foco sobre las medidas relativas a la red de escuelas públicas de 0 a 3 años, señalando que su inclusión en la ley de crédito evidencia que el Principado ha "asumido la necesidad de actuar sobre este campo" para que las familias asturianas puedan paliar los efectos de la crisis. Concebir esta etapa educativa como un derecho y no como un servicio "hará más para frenar el declive demográfico de Asturias que cualquier libro blanco, verde o rojo" del Principado, ha dicho.

Finalmente la diputada socialista Margarita Vega ha cargado contra el "ánimo de obstrucción" de la derecha asturiana a la labor de Gobierno, algo que "no ha hecho otra cosa que obstruir el avance de Asturias". Al PP le ha reprochado que no haya empleado "ni un solo argumento de peso" para cuestionar el contenido de la ley. "No hemos oído ningún argumento relevante para rechazarla porque no existen", ha asegurado.