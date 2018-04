Ruiz-Huerta cree que no se fija fecha de la moción contra Cifuentes porque Cs negocia "perpetuar el Gobierno del PP"

16/04/2018 - 14:12

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha sostenido este lunes que el PP no fija la fecha de la moción de censura contra la presidenta, Cristina Cifuentes, porque Ciudadanos y Partido Popular negocian en los despachos y pasillos "perpetuar el Gobierno" de estos últimos.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios de comunicación, en los pasillos de la Cámara regional, Ruiz-Huerta ha instado a la presidenta del Parlamento madrileño, Paloma Adrados, a que fije cuanto antes el día, que tiene como fecha límite el 7 de mayo.

La portavoz parlamentaria cree que la formación naranja y los 'populares' están "buscando la manera de no facilitar un gobierno del cambio, que no mienta a la ciudadanía y que acabe con esta situación de descrédito de las instituciones". "Entiendo que están cocinando y por eso motivo no anuncian la fecha", ha deslizado.

Por otro lado, cree que Ciudadanos, que ha decidido "seguir las encuestas de opinión igual que las plantas siguen el ciclo lunar", están haciendo cábalas sobre cuál de las opciones que tienen van a darle "mayor rédito electoral con una enorme irresponsabilidad".