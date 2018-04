Podemos dice que da "vergüenza" ver al expresidente Chaves sentado en el banquillo por los ERE

16/04/2018 - 14:12

El secretario de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha lamentado la "vergüenza" que, según ha dicho, produce ver a un expresidente de la Junta de Andalucía sentado en el banquillo, refiriéndose directamente al expresidente Manuel Chaves, que se encuentra este lunes prestando declaración en la Audiencia Provincial de Sevilla por el caso de los ERE.

SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)

Por esto, Pérez Ganfornina ha insistido en que es "lamentable" que "una vez más" se vincule a Andalucía con la corrupción. Así, ha esperado que "se resuelva pronto" el caso de los ERE para que "se aclare qué pasó con el dinero", aunque, según ha destacado "el problema del gobierno del PSOE en Andalucía no ha sido tanto qué han hecho con el dinero, sino lo que no han hecho" en materias como dependencia o empleo para jóvenes.

"Ese es el problema que tienen Andalucía, es el gobierno de la bicicleta, al que no le brillan los ojos y no tiene proyecto porque no ha sabido acabar con los problemas de nuestra tierra", ha dicho, refiriéndose al gobierno socialista.

Por eso, según ha dicho, Podemos "asume el papel de dinamizador de una oposición constructiva" que sea "vigilante con los que están y con los que vengan" porque "PP y CS no tienen a ofrecer una alternativa sino a ocultar la corrupción".

Además, Pérez Ganfornina ha insistido en que la relación "corrupción, Andalucía y PSOE no es del pasado" porque recientemente han aparecido los papeles presuntamente falsos que la Consejería de Educación habría aportado en un caso judicial sobre un 'dedazo' y todavía "no hay respuesta" de la Junta sobre esto.

Por eso, ha criticado que el PSOE "solo le importe la corrupción cuando afecta a otro partido" porque en Madrid plantean una moción a la presidenta, Cristina Cifuentes, por la polémica en torno a su máster y en Andalucía "dicen que el problema es de un funcionario". "Siéntense y den explicaciones porque sino alimentan la sensación de impunidad, de que no pasa nada, se puede hacer cualquier cosa y nadie paga por lo que hace", ha dicho dirigiéndose a la Junta de Andalucía.

Por otro lado, ha resaltado las movilizaciones de pensionistas que han tenido lugar en los últimos días en varios puntos de España: "Vivan los pensionistas que reivindican lo que es suyo de una manera clara y no resignándose frente al Gobierno central del PP de los recortes y la precariedad", ha dicho. En esta línea, ha subrayado que los mayores "salgan a la calle a decir que sus pensiones no se tocan para hundirlas".

El secretario de Podemos ha agradecido a los mayores que "ante los ataques" del Gobierno a sus pensiones ellos han respondido "con unidad y dignidad". "Aplaudimos a nuestros mayores, porque su lucha está rejuveneciendo la política de nuestro país poniendo sobre el tablero la necesidad de tener una pensión digna que es fruto de su trabajo durante muchos años", ha concluido.

Por último, se ha referido a la situación en Siria tras el ataque militar conjunto de Estados Unidos (EEUU), Francia y Reino Unido contra varias instalaciones vinculadas al programa de armas químicas del régimen sirio. Para Podemos esta intervención "ignora a la ONU", "desprecia" la legalidad internacional y se produce justo cuando los inspectores iban a investigar el uso de armas químicas.

"Es lamentable", ha dicho, al tiempo que ha insistido en que su formación mantiene el "no a la guerra" porque "no es la solución" la lucha y menos con intervenciones como las recientes. Por eso, el secretario de comunicación de Podemos Andalucía ha reivindicado "más diplomacia", menos "vender armas" y más cumplir con las cuotas de refugiados en todos los países.