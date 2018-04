Los bomberos, pendientes de que baje el nivel freático del Ebro para achicar agua en bajos y garajes

16/04/2018 - 14:25

El Cuerpo de Bomberos de Zaragoza está pendiente de que baje el nivel freático del rió Ebro para poder achicar el agua de bajos, garajes y trasteros que se han visto afectados por esta crecida extraordinaria que en su punta máxima ha alcanzado 2.100 metros cúbicos por segundo y una altura de 5,35 metros, algo menos que en 2015 cuando se alcanzaron los 6,10 metros de altura y un caudal de 2.610 metros cúbicos por segundo.

ZARAGOZA, 16 (EUROPA PRESS)

Al medio día de este lunes, 16 de enero, el Ebro lleva un caudal de 1.906 metros cúbicos por segundo y una altura 5,10 metros a su paso por Zaragoza.

"En las zonas inundadas no podemos actuar mientras el río siga alto porque no tiene sentido achicar cuando sube el freático y vuelve a inundar todo", han descrito los bomberos.

En declaraciones a Europa Press han precisado que se actúa en zonas muy concretas para evitar que el agua afecte al sistema eléctrico de algunos equipamientos.

Es el caso del paseo Echegaray y Caballero, a la altura del parque Bruil donde se ubicaba el antiguo cuartel de sementales; también tiene avisos para actuar en alguna instalación del parque del Agua.

Los avisos por inundaciones de bajos y garajes se localizan en la calle Balbino Orensanz, a la altura del puerto fluvial, donde la mayoría de los vehículos están en la calle; también tienen notificaciones de zonas embalsadas de agua en el barrio de Las Fuentes.

"Hasta que no baje el nivel freático no podemos actuar porque con el río alto no tiene sentido. No podemos luchar contra el Ebro", han expresado.