Economía.-Andalucía Emprende organiza en Albox jornadas de iniciativas comerciales sostenibles en zonas rurales

16/04/2018 - 14:33

Andalucía Emprende, entidad adscrita a la Consejería de Economía y Conocimiento, desarrollará en Albox (Almería) unas jornadas denominadas 'Sostenibilidad de iniciativas comerciales en comarcas rurales', cuya primera acción formativa tendrá lugar este jueves, en sesiones de mañana y tarde, con la celebración de un taller sobre Escaparatismo y visual merchandising, impartido por Laura Lázaro Lázaro, titulada superior en Diseño de Interiores.

ALMERÍA, 16 (EUROPA PRESS)

El segundo evento enmarcado en estas jornadas se desarrollará el 26 de abril, de 9,30 a 13,30 horas, y consistirá en una serie de ponencias y una mesa redonda en la que participarán representantes de Alpujarax, una tienda online de la Alpujarra, asociaciones de empresarios comarcales y los ponentes, según ha informado la Junta.

Las ponencias correrán a cargo de Alonso Jiménez Godoy y Juana Jiménez Corraliza, de la Inspección de Comercio de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que explicarán el Plan de Inspección Comercial de Andalucía 2018; y Amparo Cantalicio Torres, profesional del marketing y la comunicación on line y directora de Marketing en el Grupo Strugal y Galisort, hablará de Marketing Off y On.

Asimismo, se contará con la presencia de Paloma Migoya Gutiérrez, profesora de Escaparatismo y Diseño de Interiores en la Escuela de Arte de Almería, disertará sobre las distintas tendencias en escaparatismo, interiorismo comercial y diseño de tiendas. Ambas acciones se desarrollarán en el Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE) de Albox, calle Monterroel, 40.

Las personas interesadas en ampliar información e inscribirse pueden hacerlo dirigiéndose al CADE de Albox, en los teléfonos 671532446/47 o la dirección de correo electrónico cade.albox@andaluciaemprende.es.

CADE de Albox El CADE de Albox contribuyó el año pasado a crear 26 empresas por parte de 30 personas emprendedoras, 14 de ellas mujeres, lo que supone un 47 por ciento. Estas empresas generaron a su vez 31 nuevos puestos de trabajo y una inversión de 237.500 euros.

Además, los técnicos del CADE impartieron formación a 68 emprendedores y empresarios en 13 actuaciones y atendieron a 232 personas en total. El Centro Andaluz de Emprendimiento de Albox presta servicios también a los municipios de Tarberno, Partaloa y Oria, alcanzando a una población de unas 15.300 personas.