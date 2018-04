Podem pide que el Consell reclame al Gobierno Central que no defienda la extradición a Suiza de Falciani

16/04/2018 - 14:43

La portavoz adjunta del grupo parlamentario Podem en Les Corts Valencianes, Fabiola Meco, ha presentado una iniciativa en el parlamento autonómico en la que reclama que el Consell inste al Gobierno Central a no posicionarse a favor de la extraditación a Suiza de Hervé Falciani, "en especial atención a su loable colaboración con la administración tributaria española".

VALÈNCIA, 16 (EUROPA PRESS)

La iniciativa también plantea que se adopten medidas para luchar contra el fraude fiscal y para incrementar la protección a los denunciantes de fraude y corrupción, como el aumento de los recursos destinados a la Agencia Tributaria y a la Intervención General de la Administración del Estado, a corto y medio plazo.

Paralelamente, se reclama el impulso de la coordinación en el seno de la Unión Europea para lograr la armonización fiscal y eliminar el secreto bancario, la amnistía fiscal o las "sociedades pantalla", facilitando la ejecución de medidas sancionadoras en su caso y la regulación de la protección efectiva de todas las personas denunciantes de delitos de fraude fiscal y corrupción, incluyendo canales de denuncia confidencial y/o anónima.

La iniciativa, presentada por Podemos simultáneamente en parlamentos autonómicos, recuerda que el 4 de Abril de 2018 se supo que la Audiencia Nacional estudia una nueva petición de extradición contra el ciudadano franco-italiano Hervé Daniel Marcel Falciani originada por una orden de detención internacional emitida por Suiza relacionada, según parece, con una condena a cinco años de cárcel por los datos revelados en la llamada Lista Falciani, explica la formación morada a través de un comunicado.

Por los mismos hechos la Audiencia Nacional declaró la improcedencia de la extradición por parte de España el 8 de mayo de 2013, ha recordado la diputada.

Falciani, continúan, es conocido a nivel internacional al atribuírsele la distribución de la llamada "lista Falciani", un listado de clientes del banco suizo HSBC (the Hong Kong and Shanghai Banking Corporation) "que ha permitido a la Justicia de varios países no solo perseguir a evasores fiscales sino conocer datos bancarios y financieros relacionados con otras actividades delictivas como el terrorismo".

Desde Podem recalcan que la filial suiza contaba con 106.000 clientes de 203 países del mundo que habrían ocultado a las haciendas públicas respectivas más de 100.000 millones de dólares. "En España, en la lista de alrededor de 700 evasores fiscales en el HSBC, hay conocidos políticos, pero también banqueros y empresarios, entre los que se encontraba la familia Botín o Masaveu", agregan.

Meco apunta en la iniciativa que "la actual situación política española en cuanto a extradiciones se refiere no debe influir en unos u otros procedimientos". "Los criterios jurídicos, la defensa de la ley, para ser aplicada como corresponde por quienes deben velar por ello, deben primar frente a otras consideraciones", advierte.

PARAÍSOS FISCALES

Asimismo, recuerda que la lista Falciani impulsó "la mayor recuperación, en la historia de España, de dinero que se encontraba en paraísos fiscales", aunque, ha lamentado Meco, "esto no impidió al Ministro de Hacienda impulsar una amnistía fiscal, que se declaró inconstitucional, para regularizar ese dinero que solo permitió recuperar entre el 3 y el 10% de lo defraudado, montante que, en cualquier caso, ascendió a más de trescientos millones de euros para la Hacienda pública".

"Se puede aseverar que la información aportada por la lista Falciani supuso el mayor servicio en la lucha contra el fraude de las últimas décadas", concluye.