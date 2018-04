La Diputación programa más de medio centenar de actividades culturales hasta agosto

16/04/2018 - 14:46

El diputado de Cultura, Víctor González, ha presentado este lunes la programación de actividades para el próximo cuatrimestre, formada por más de medio centenar de propuestas para todos los públicos que se celebrarán tanto en el Centro Cultural MVA de calle Ollerías como en una veintena de municipios.

MÁLAGA, 16 (EUROPA PRESS)

Multitud de disciplinas artísticas y el fomento a la lectura se dan cita en una programación que se desarrollará hasta el mes de agosto, según ha explicado González.

Asimismo, el diputado de Cultura ha valorado que el MVA vuelve a ser un punto de encuentro para todos los públicos en el centro de la capital y un lugar dónde se gestan otras actividades que se desarrollarán en la provincia.

Ha explicado, asimismo, que el teatro ocupa un lugar destacado en la programación del segundo cuatrimestre con obras pertenecientes a los dos ciclos ya habituales: Escenik y Proximity.

Así, Pata Teatro representará 'Donde no hay agravios no hay celos'; la compañía de danza de Fernando Hurtado pondrá sobre las tablas 37 Guernica 17'; y Titzina Teatro se revelará con 'La zanja'. La obra de Rafa Castillo 'El contador' será llevada a cabo por La Perrera teatro.Entradas gratuitas y más información en centroculturalmva.es.

Por su parte, "el concepto música de todos y para todos" también está presente en la programación de estos próximos meses, tal y como ha adelantado González, ya que se ha contado con la colaboración de la Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga, de la OSPM, de la Joven Orquesta Provincial de Málaga, de la JOPMA, así como con la participación de grandes formaciones punteras en el marco del ciclo Entrance, como las bandas Corizonas, Solo Astra y Mow.

En el apartado Con Sello Propio, visitarán el MVA Mel's y Joan Miquel Oliver. En el nuevo apartado de zarzuela, se representará la obra 'Adiós, Málaga la Bella'.

EXPOSICIONES

Las artes plásticas ocuparán las dos salas del MVA con la colectiva 'Extraña Varsovia' de José Luis Puche, Carlos Aires, Joaquín Ivars, Cristina Martín Lara, Carlos Miranda y Jesús Marín-Clavijo. La muestra de acuarelas de Cristina Jaímez bajo el título V_Ruma y 'Trilogía' de David Pascual, Karmen Perea y Manuel Galán, de la mano de Afesol, ocuparán la zona expositiva de calle Pacífico.

De igual modo, los talleres de formación gratuitos en el MVA irán dirigidos a la temática de artes plásticas: 'Pintura urbana al aire libre', impartido por Daniel Parra Lozano y 'Tasación de obras de arte', a cargo de José Antonio Fernández Molina son las próximas propuestas.

Otros talleres, en este caso dirigidos a un público infantil, son los organizados por la Biblioteca Cánovas del Castillo: 'Sonando un cuento', por Ba-Ba educación infantil será un taller educativo con inmersión musical y 'Narración de cuentos Elivina y sus historias cristalinas' será un taller didáctico de Cintia Albacete.

También algunas de las proyecciones del ciclo de documentales se centrarán en filmes de autores nacionales como '100 días de soledad', de Gerardo Olivares y José Día y 'Mi vida entre las hormigas,' de Chema Veiga y Juan Moya.

También se proyectará 'Ingrid Bergman in her own words' (Suecia), de Stig Björkman; 'Jane', de Clare Weiskopf y Nicolas van Hemelryck (Colombia), 'Cameraperson' (Estados Unidos) de Kristen Johnson y 'Bright Light' (Estados Unidos) de Alexis Bloom y Fisher Stevens.

GENERACIÓN DEL 27

Por su parte, el 27 de la Diputación ha organizado en el MVA una docena de actividades entre las que destacan las presentaciones de diferentes publicaciones relacionadas con la poesía.

La 48 Feria del Libro, que se celebrará del 27 de abril al 6 de mayo, contará con la colaboración del Centro Cultural Generación del 27 con la presentación de cuatro volúmenes, entre los que se incluyen los dos premios Internacionales de Poesía que convoca anualmente la institución provincial. En esta ocasión será el turno de 'Libérame Dómine', de Gracia Aguilar y 'El Tiempo es un león de montaña' de Trinidad Gan.

Además, su director José Antonio Mesa Toré será el encargado de pronunciar el pregón inaugural bajo el título 'Los libros y yo', ha recordado.

Asimismo, la actividad del 27 no cesará y a lo largo del mes de mayo presentará otras publicaciones como el volumen de Ediciones Litoral de Francisco Fortuny, 'Sapere aude raps'; el poemario 'Cielo', de Javier Lostalé; el libro 'Las virtudes de lo ausente: Fe y felicidad en la poesía española', de Alejandro Simón Partal; la revista 'Alameda 39: Complementos circunstanciales', dirigida por Uberto Stabile y Gema Estudillo; el libro 'Jardieladas', que reúne diferentes textos de Jardiel Poncela; y el poemario 'La poesía celeste', de Ben Clark.

También se celebrará el recital poético 'Poesía desde Guatemala', de la mano de Carmen Lucía Alvarado y Luis Méndez. Continuarán, además, los ciclos 'Cineclub del 27', que este año rinde homenaje a la mujer de los años 20 y 30, y 'Son de Primavera', que traerá al MVA a la compañía Mónica de la Fuente con su interpretación del 'Poema en cante jondo' de Federico García Lorca. Por su parte, el Cineclub proyectará 'La muchacha de Londres', de Alfred Hitchcock y la cinta alemana 'Tres páginas de un diario', ambas estrenadas en 1929.

CULTURAMA EN LA PROVINCIA

Por otro lado, ha recordado que las actividades del 27 se extenderán a otros espacios de la capital y a la provincia con los diferentes ciclos culturales que se vienen celebrando temporada tras temporada, como los dedicados a la poesía y la música 'Tecleando el misterio, jazz y poesía bajo las estrellas', que estará en Fuengirola y en Málaga capital, y 'El violinista y los poetas en el tejado', que visitará Frigiliana y Málaga capital.

Las exposiciones que organiza el 27 también seguirán recorriendo la provincia, y, además de las que ya se encuentran expuestas en diferentes municipios, como la muestra 'Cuando contemplo el cielo de innumerables luces adornado, que podrá visitarse en Casabermeja.

En mayo llegará a Algarrobo 'Málaga: el mar, la poesía', una exposición en la que se hermanan poesía y paisaje a través de los textos de conocidos autores malagueños y de fotografías pertenecientes a los fondos de la Diputación.

Por su parte, el ciclo de tertulias literarias 'Un café cargado de lecturas' recibirá en la capital malagueña al escritor y director del Aula de Cultura Sur, Pablo Aranda.

A las actividades en la provincia se suman las que se celebrarán en el Centro de Estudios del Folclore Malagueño de Benagalbón, que ha programado en este municipio actuaciones de pandas de verdiales en mayo. Benagalbón acogerá también un homenaje a Federico García Lorca y a su 'Luna de cal y adelfa' en el mismo mes.

La música será una de las grandes protagonistas del programa de actividades en la provincia, con actuaciones de la Orquesta Sinfónica Provincial y la Joven Orquesta Provincial, el Orfeón Preuniversitario de Málaga, la Escuela de Jazz de Málaga, la Orquesta de Guitarras de Málaga, la Orquesta de Cámara Promúsica, la Joven Orquesta Promúsica y la Asociación Música y Pedagogía con La insostenible Big Band.

Por su parte, el ciclo 'Músicas del mundo' llevará a West & Wild String Band, Pedro Quequé y Azul en Verde a los municipios de Jubrique, Cártama y Torrox, respectivamente.

El teatro también tendrá cabida en el programa de actividades en la provincia, que se completará con la lectura dramatizada de la obra teatral 'La noche no duerme' bajo la dirección de su autora, la dramaturga y directora teatral Mercedes León en Mijas.