Cifuentes. el psoe exige al pp que deje el "espectáculo" y ponga ya fecha a la moción de censura

16/04/2018 - 14:51

La dirección federal del PSOE exigió este lunes a la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, que tramite la moción de censura presentada por los socialistas contra Cristina Cifuentes y ponga "ya" fecha a este debate parlamentario, al tiempo que pidió al PP que acabe con este "espectáculo". El plazo para la celebración de esta iniciativa concluye el 7 de mayo.

En rueda de prensa en Ferraz, la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, criticó "la forma del PP de atrincherarse en los cargos" y lamentó que la presidenta de la Comunidad de Madrid se "atrinchera" en el puesto con el "favor" de Mariano Rajoy y con la "colaboración inestimable de Ciudadanos".

A este respecto, afirmó que el PP está dando un "espectáculo lamentable", porque "no sabe por dónde tirar en sus casos de corrupción". A su juicio, se está viviendo un "sainete" ante los casos que están poniendo en cuestión las titulaciones de cargos del Partido Popular, como los que afectan a Cifuentes y al vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado.

Calvo destacó que ahora lo "importante" es que se tramite esta moción y denunció que no sabe por qué no se está haciendo, lo que le llevó a criticar que "otros partidos están a otra cosa, el PP y Ciudadanos están a sus cálculos, a las estrategias electorales y de poder, a sus guerras internas, etc.", mientras que los socialistas están "a algo muy sencillo de entender en democracia", por lo que han usado "una figura en la que podemos hacer un cambio de regeneración de lo que está ocurriendo, no es más".

La 'numero cuatro' del PSOE destacó que el candidato propuesto por los socialistas, Ángel Gabilondo, es el "idóneo" y de la "máxima confianza" del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

