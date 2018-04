El Govern firma contratos de patrocinio con el Palma Futsal, el Urbia Volei Palma y el Iberostar Palma

16/04/2018 - 15:09

La Conselleria de Cultura, Participación y Deportes del Govern balear ha firmado este lunes convenios de patrocinio de 2018 con tres equipos de Mallorca: el Palma Futsal, el Urbia Volei Palma y el Iberostar Palma.

PALMA DE MALLORCA, 16 (EUROPA PRESS)

Según ha indicado la Conselleria en una nota de prensa, el contrato, que se hace a través de la Fundació per a l'Esport Balear, se efectúa con equipos que no sean Sociedad Anónima Deportiva y que participen en ligas regulares de máxima categoría estatal no profesionales de deportes colectivos olímpicos.

En concreto, la consellera Fanny Tur ha firmado los convenios con el presidente del Palma Futsal, Miquel Jaume; el presidente del Urbia Volei Palma, Carlos García; y el presidente del Iberostar Palma, Guillem Boscana.

Los contratos de patrocinio, novedad de este 2018, tienen como objetivo promocionar la imagen de las Islas, del Govern y de la Fundació a través de la actuación de los clubes. Según la Conselleria, esto tiene "un doble retorno" por la promoción de una localidad balear en el nombre del equipo patrocinado.

En total ocho equipos de Baleares recibirán una aportación en concepto de patrocinio, por un presupuesto total de 280.000 euros. Sumando otras líneas de ayudas para los clubes que compiten a nivel estatal en esta temporada, la cantidad es de 1,3 millones. El patrocinio es para el año natural 2018, a diferencia de las subvenciones que son para la temporada 2017-2018.

Los tres patrocinios de clubes mallorquines ascienden a 135.000 euros: el Iberostar Palma (45.000 euros), Palma Futsal (50.000 euros) y Urbia Volei Palma (40.000 euros).

El resto de patrocinios corresponden a los cuatro equipos de las Pitiüses (tres de Ibiza y uno de Formentera), con una suma de 113.000 euros: SCR Peña Deportiva Santa Eulària (28.000 euros), Balonmano Puig de En Valls (28.000 euros), Club Voleibol Ibiza (25.000 euros) y Sociedad Deportiva Formentera (32.000 euros). Próximamente se firmará el contrato de patrocinio con el Avarca Menorca.

Para asignar las cantidades se ha encargado un estudio para valorar el retorno mediático de estos equipos.

En el acto de este lunes también han estado presentes el director general de Deportes y Juventud, Carles Gonyalons, y el gerente de la Fundació per a l'Esport Balear, Josep Abrines, además de la plantilla de jugadores de los tres equipos.